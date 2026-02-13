«За рулем» рассказал, что происходит с кроссоверами Exeed LX после 100 тысяч км.

Как время и российская эксплуатация сказываются на «китайцах» последней волны, хлынувшей в РФ весной 2022-го?

Еще немного света на этот актуальный вопрос в своей новой статье проливает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Он рассматривает относительно свежие китайские кроссоверы со вторичного рынка, которые могли бы стать заменой условному Кашкаю, уложившись в 100 тысяч км пробега, возраст до 5 лет и цену до 1,5 млн рублей. Один из не самых очевидных, но интересных вариантов – Exeed LX.

Этот представитель премиального суббренда концерна Chery – близкий родственник Tiggo 7 Pro, но он содержательнее по материалам салона и электронике. И у него есть полный привод! Стоит ли связываться с такой машиной со вторички?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Официально такие машины продавали у нас с весны 2022 года – сразу в обновленной версии. Иными каналами проникли более ранние машины. В 1,5 млн рублей укладывается только переднеприводный вариант: сочетание мотора и вариатора идентично Tiggo 7 Pro.

За полный привод надо добавить до 500 тысяч. Здесь другой турбомотор SQRF4J16 1.6 (150 л.с.) в паре с роботом. Впрыск у двигателя непосредственный, рекомендованное топливо АИ‑95. До 100–150 тысяч км забот не доставляет, разве что придется прочищать впускную систему. Робот Getrag 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями менее предсказуем, узел сцеплений после 100 тысяч км менять придется.

Основные неисправности исходят от многочисленной электроники. В частности, на многих машинах отказывал бесключевой доступ. Механическая и ходовая часть – в пределах нормы. Вердикт: полный привод слишком дорог.