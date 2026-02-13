Что ждет водителя, который попытался заплатить за ДТП на месте инцидента

Автоэксперт Шумский: оплата ущерба на месте ДТП может обернуться лишением прав. Второй участник аварии после того, как состоялась «полюбовная» сделка может смошенничать — и обратиться в ГИБДД. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Любое ДТП должно быть оформлено либо европротоколом, либо сотрудниками ДПС. По закону нельзя не оформить аварию. Теоретически самый большой риск заключается в том, что один из участников позже может сообщить, что ему никто ничего не платил и он ни с чем не согласен», — рассказал Шумский.

В таком случае водитель вызовет сотрудников ГИБДД после того, как виновник аварии уже уехал. Соответственно, второго участника ДТП лишат водительских прав за оставленное место аварии.

Также среди рисков Шумский отметил, что денег, которые оставил виновник, может не хватит на ремонт транспорта, и договориться со вторым участником ДТП будет тяжело.

