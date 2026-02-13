Чем грозят морозы для топливной системы автомобиля

Когда температура опускается ниже -10 °C, одной из самых уязвимых систем автомобиля становится топливная. Водители дизельных машин чаще всего сталкиваются с отказом запуска, потерей мощности и остановкой двигателя на ходу. Однако и владельцы бензиновых автомобилей не полностью защищены от зимних рисков. О том, что на самом деле скрывается за понятием "зимнее топливо" и какие ошибки чаще всего совершают автомобилисты, "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

© Российская Газета

По словам эксперта, основная проблема дизельного топлива зимой - парафинизация.

"При понижении температуры парафины, содержащиеся в дизеле, начинают кристаллизоваться. Топливо мутнеет, затем густеет, а при достижении критических значений перестает проходить через фильтр. В результате двигатель либо не запускается, либо глохнет уже во время движения", - поясняет Трушкова.

Зимний дизель (ДТ-З) производится по ГОСТ 32511-2013 и отличается улучшенными низкотемпературными характеристиками. Его температура предельной фильтруемости составляет около -20 °C и ниже, а температура застывания может достигать -35 °C. С ноября по конец февраля АЗС обязаны реализовывать зимние сорта топлива.

Отдельный риск связан с влагой. Конденсат в баке при замерзании способен вызвать повреждение топливных магистралей, а также негативно сказаться на работе топливного насоса высокого давления.

Зимний бензин - это не отдельная марка, а топливо с измененной фракционной кривой.

"Задача зимнего бензина - обеспечить лучшее испарение при низких температурах и облегчить холодный запуск. Если топливо не адаптировано к морозу, запуск может быть затруднен уже при -20 °C", - отмечает Трушкова.

Дополнительные риски - влага в системе подачи топлива, замерзание и коррозия элементов, а также детонация при использовании некачественного бензина с нестабильными характеристиками.

По словам эксперта, наибольший вред зимой наносят не столько морозы, сколько неправильные решения водителей. Один из популярных мифов - добавление керосина в дизельное топливо.

"Самостоятельное смешивание "на глаз" ухудшает смазывающие свойства топлива и может привести к разбалансировке работы системы впрыска", - предупреждает специалист.

Еще одно заблуждение - принцип "чем больше присадок, тем лучше". Избыточное количество добавок способно изменить вязкость топлива, вызвать пенообразование и засорение форсунок. Некоторые универсальные составы несовместимы с современными системами очистки выхлопа - сажевыми фильтрами и катализаторами.

Наконец, не всегда оправдано безусловное доверие даже крупным сетевым АЗС. Эксперт рекомендует проверять паспорт качества топлива.

Для дизельных автомобилей допустимо применение антигелей, которые снижают температуру предельной фильтруемости на несколько градусов. Важно добавлять их до заправки, чтобы состав равномерно перемешался в баке.