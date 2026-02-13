Нужно ли делать антикоррозионную обработку кузова нового автомобиля

После покупки нового автомобиля дилеры нередко предлагают клиентам провести дополнительную антикоррозионную обработку, упирая на то, что так кузов якобы будет лучше защищен от коррозии, а это важно в российских условиях эксплуатации. Однако действительно ли есть необходимость в таких работах? Этот вопрос "Российская газета" задала экспертам.

Технический автоэксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов убежден в пользе дополнительного антикора для новых машин.

"Чтобы машина дольше прослужила, обязательно нужно сделать антикоррозийную обработку. Антикор защитит кузов от воздействия агрессивных компонентов и абразивов. Даже если вы планируете через три года поменять автомобиль, с таким бонусом он будет оценен выше", - рассказал эксперт.

По его словам, такая услуга может предоставляться в нескольких вариациях.

"Иногда обрабатывают локально самые нагруженные места и элементы - это могут быть задние арки, кромки дверей и передние крылья. Но я рекомендую делать максимальный вариант, включающий днище автомобиля. Дело в том, что современные машины не всегда полностью оцинкованы, а в бюджетных (и не только) марках можно столкнуться с некачественной обработкой и окраской кузова, что напрямую влияет на сохранность кузовных элементов, как внутренних, так и внешних. Поэтому стоит провести полный комплекс антикоррозийной обработки: арки, крылья, днище и скрытые полости", - пояснил Абрамов.

При этом он рекомендовал проследить за качеством выполнения таких работ.

"Бывает, что антикор делается не очень добросовестно - это можно понять по времени выполнения работ. Качественное профессиональное покрытие занимает один-два дня. Поэтому запросите у дилера информацию по материалам, способу и местам обработки. Если это будет тонкий слой смоляной мастики, нанесенный только на днище, лучше отказаться от предложения и обратиться в специализированный сервис. Что касается гарантии, то юридических ограничений нет, но стоит быть внимательным. Скажем, если при обработке антикор попадет на шток амортизатора, на приводную систему или шкивы, это может повлиять напрямую на работу данных узлов или других агрегатов", - добавил специалист.

В свою очередь, генеральный директор управляющей компании "К-Групп" (сети СТО и магазинов автозапчастей "Кореана" и "Китаяна") Михаил Мартынов заметил, что заводская защита есть практически у всех современных автомобилей, но она достаточно часто бывает тонкой и не заполняет внутренние полости и швы.

"К тому же, стоит отметить, что у автомобилей, привозимых в страну параллельным импортом из Китая и Кореи, антикоррозийная обработка фактически отсутствует, нанесена только краска и герметик. Наша статистика показывает, что клиентов, которые заказывают услугу по антикоррозийной обработке, становится все больше. 8 из 10 новых автомобилей делают антикор в первые два года эксплуатации, а также сразу после автосалона. При этом большинство автолюбителей проводят антикор именно на СТО, поскольку у многих дилеров данная услуга либо отсутствует совсем, либо есть вопросы к ее качеству", - рассказал Мартынов.

Он также дал следующие советы автовладельцам относительно антикоррозийной обработки: