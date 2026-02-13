Даже в двадцатиградусный мороз двигатель авто может пострадать от жары

Февральские снегопады и сугробы в сочетании с низкими температурами создают для автомобилей экстремальные условия. Парадокс зимней эксплуатации заключается в том, что даже в двадцатиградусный мороз агрегаты могут пострадать от "жары" и влаги. Эксперт мобильной лаборатории G-Energy Александр Волков объяснил "Российской газете", какие неочевидные риски возникают в конце зимы.

© Российская Газета

"На практике при интенсивной пробуксовке в глубоком снегу трансмиссия и мотор работают на пиковых нагрузках, на высоких оборотах. Хорошие новости в том, что в современных моторах исправная система охлаждения обеспечивает оптимальный температурный режим. Даже если машина буксует на месте и радиатор не обдувается встречным потоком воздуха, электроника задействует принудительный обдув. Поэтому, чтобы перегреть исправный двигатель при пробуксовке, нужно очень постараться", - отмечает эксперт.

Гораздо более серьезная проблема для мотора зимой - это не перегрев, а, наоборот, недостаточный прогрев при коротких поездках на небольших скоростях. В таких условиях образуется водный конденсат, который совсем не полезен для деталей двигателя и работающего масла. Чтобы нивелировать этот риск, рекомендуется периодически совершать поездки в режиме трассы: это позволяет двигателю прогреться полностью, чтобы накопившаяся влага испарялась из системы смазки.

Совсем иная ситуация с трансмиссией. При продолжительном буксовании, когда вращается только одно колесо, возникают повышенные нагрузки на дифференциал главной передачи. Он не рассчитан на такой режим. Поэтому, когда скорости ведущих колес сильно отличаются, ухудшается режим смазывания узла, что может привести к его отказу.

Для автоматической коробки передач нереализованная нагрузка на буксующих колесах превращается в тепло внутри агрегата, приводя к перегреву его деталей. Наиболее уязвимы при буксовании вариаторы (CVT). Они чувствительны к возможным ударным нагрузкам, когда одно из буксующих колес цепляется за твердую поверхность.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, эксперт советует исключить резкие старты с пробуксовками, особенно после ночной стоянки в снегу или при переезде через бруствер.

"Выбираясь из сугроба, не держите высокие обороты долго. Если автомобиль застрял, лучше использовать метод "раскачки", чередуя фазы газа и отката плавно, без рывков", - советует Волков.

При этом не стоит пугаться интенсивной работы двигателя сразу после холодного пуска - это явление нормальное. Электроника намеренно завышает обороты для ускоренного прогрева. Характерный "цокот" (звук гидрокомпенсаторов, еще не наполнившихся маслом из магистрали) тоже допустим, но обычно он исчезает через несколько минут работы. Если же такой звук не исчезает после непродолжительной работы и прогрева двигателя - это уже повод для диагностики.

Что касается защиты агрегатов, то для механических коробок передач, редукторов ведущих мостов и раздаточных коробок в суровых условиях эксперт рекомендует в первую очередь опираться на инструкцию по эксплуатации, регламентирующую применение технических жидкостей при конкретных температурах окружающего воздуха.