Аномальные снегопады и крепкий минус, сковавшие регионы, уступили место оттепели. Однако расслабляться автомобилистам рано — синоптики прогнозируют очередное похолодание, которое местами будет сопровождаться ледяным дождем. Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал «Ленте.ру», что нельзя делать, если автомобиль замерз.

Он отметил, что от ледяного дождя заранее никак нельзя подстраховаться.

«Первым делом вы, скорее всего, столкнетесь с примерзшей дверной ручкой. Деталь это прочная, дергать можно смело. Хотя бывают и исключения», — сказал эксперт.

Исключением станут современные выдвижные конструкции — проблема может оказаться серьезнее.

«Для начала попробуйте обстучать ее рукой по периметру. Не поможет — придется побрызгать размораживателем или на худой конец полить теплой водой. Только не забудьте затем ее вытереть, а то на морозе ручку прихватит еще сильнее», — посоветовал специалист.

Для размораживания стекол нужно использовать штатные электрообогревы и печку, помогать им скребком или специальной размораживающей жидкостью. Лить теплую или горячую воду категорически нельзя — моментально треснут, предупреждает Милешкин.

«Мучить примерзшие стеклоподъемники не стоит. Дождитесь, когда они оттают в процессе поездки. Стекла "прихватывает" там, куда не добраться скребком. Так что придется ждать, иначе рискуете сломать механизм», — объяснил он.

Эксперт также не советует мыть машину перед сильным похолоданием.

«Если все-таки заехали на мойку, потом нужно тщательно протереть все дверные уплотнители и обработать их силиконовой смазкой», — подытожил он.

