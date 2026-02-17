Как появился Jeep Grand Cherokee и почему его полюбили

Когда-то мы вспоминали историю создания и успеха знаменитого «кирпича» – Jeep Cherokee XJ. По сути, именно этот автомобиль в девяностые годы открыл глаза обеспеченным россиянам на то, каким может и должен быть хороший внедорожник. Но вскоре его затмил преемник – Jeep Grand Cherokee ZJ, который оказался еще современнее, привлекательнее и, что называется, круче.

В нашей стране тридцать лет назад за Grand Cherokee прочно закрепился статус «бандитской тачки», ведь крепкие коротко стриженные молодые мужчины в кожаных куртках действительно полюбили эту машину за ее внушительную внешность, роскошный салон и мощный двигатель. Чуть позже «широкому» все же удалось немного избавиться от стереотипного имиджа, и сегодня на него можно смотреть просто как на добротную машину и одного из основателей «класса имени себя», то есть хорошо оснащенных, мощных и быстроходных внедорожников. Сегодня мы будем вспоминать историю его создания, особенности конструкции и жизненный путь в те самые лихие девяностые.

Начало

Американский автопроизводитель AMC в семидесятые годы уверенно двигался к собственному краху с моделями Gremlin, Pacer и Matador. Его не могли спасти ни Jeep, ни подразделение AM General, занимавшееся производством военных и коммерческих грузовиков. В этот момент в США появилась французская компания Renault, которая в 1978 году начала вкладывать свои государственные франки в долю АМС, получив в итоге два года спустя контрольный пакет акций. Идея французов заключалась в том, чтобы воспользоваться достижениями бренда Jeep и заодно получить доступ к дилерской сети для распространения продукции Renault в Штатах.

Выпустив Jeep Cherokee 1984 модельного года, АМС создала и заняла лидирующие позиции в новом сегменте компактных семейных автомобилей повышенной проходимости, причем у конкурентов вроде Ford Bronco было две двери, в то время как Cherokee существовал и в четырехдверной версии.

После успеха Cherokee AMC тут же начала работу над следующим поколением, дебют которого был запланирован на 1989 год. Но финансирование нового проекта практически прекратилось, поскольку автомобили Renault в США продавались очень слабо.

А десятилетием ранее, в 1978 году, французы назначили Франсуа Кастана руководителем разработки моделей AMC.

Кастан был опытным инженером, который конструировал двигатели, способные побеждать в Ле-Мане и Формуле-1. Первый Cherokee был разработан под его руководством, и после того, как Chrysler поглотил AMC в 1987 году, Кастан стал главой подразделения силовых агрегатов Chrysler. Генеральный директор Chrysler Ли Якокка увидел в модельном ряду своей компании пробел, а дела компании Renault в США ухудшились настолько, что Jeep стал отдельной дочерней компанией концерна Chrysler, что позволило Якокке вернуть легендарную марку и заполучить Cherokee.

Работа над новым Cherokee

Здесь снова стоит вернуться в 1983 год, когда Cherokee XJ только-только начинал свой конвейерный путь. Как мы уже вспоминали, как раз в это время начались работы над его преемником. Три сторонних, то есть не связанных с АМС дизайнера – Ларри Шинода, Ален Клене и Джорджетто Джуджаро – также работали по контракту с AMC над созданием и изготовлением макета новой модели, носившей кодовое обозначение XJC.

Серийный автомобиль должен был дебютировать в 1989 году, однако после того, как Jeep стал относиться к Chrysler, Ли Якокка велел повременить с выходом новинки и сконцентрироваться на минивэнах. Дизайнеры и инженеры не теряли времени даром и занялись доработкой концепта, выход серийной версии которого был отложен до 1992 года.

Прототип Jeep Concept 1 1988 года внешне был достаточно сильно схож с серийным Cherokee общей концепцией с крупными блок-фарами, положительным углом наклона решетки радиатора, минимальными переходами между остеклением и кузовом, а также аэродинамическим обвесом, опоясывающим кузов по периметру.

Перед тем, как Grand Cherokee дебютировал на Североамериканском международном автосалоне 1992 года в Детройте, президент Chrysler Роберт Лутц представил публике новинку так, как мог сделать только он. В сопровождении полицейского эскорта он на Grand Cherokee ZJ Laredo 1993 модельного года выпуска цвета «Poppy Red Clear Coat» довез мэра Детройта Коулмана Янга от сборочного завода Jefferson North на Норт-Джефферсон-авеню до Кобо-холла, после чего въехал внутрь...прямо через витрину.

Эффектная презентация, конечно же, была подготовлена: предварительно Лутц получил соглашение властей, а стекло витрины заменили более тонким и снабдили зарядами, которые взорвали его в нужный момент. Тем не менее дело было сделано, а эффект достигнут. Новый внедорожник от Jeep стал одной из самых ярких новинок автосалона, а издание Motor Trend тут же присудило ему звание лучшего внедорожника 1993 года.

Если бы Jeep был звукозаписывающей компанией, то Grand Cherokee не стал бы ее рок-звездой – ею был бы Wrangler. И поп-звездой он тоже не является – ею был бы меньший по размеру Cherokee. Grand Cherokee – это нечто другое.

​ Car and Driver, январь 2021

Cherokee с приставкой Grand

Чем же был так хорош Grand Cherokee? Во-первых, дизайном. Сохранив узнаваемые фамильные черты Cherokee XJ, «Гранд» несколько округлился, что полностью соответствовало духу времени. Вместе с тем он при гораздо более современном экстерьере сохранил дух и внешний генотип классического «джипа». Автомобиль получил очень удачные крупные блок-фары, а также хромированную решетку с вертикальными вентиляционными отверстиями.

Сзади – крупные вертикальные фонари. Вклеенные стекла, большая площадь остекления и несколько сглаженные линии прекрасно сочетались с тем самым пластиковым обвесом по низу кузова. В итоге получился очень динамичный и узнаваемый образ, причем Grand Cherokee сохранил строгость и подтянутость облика, не растекаясь в безвольных линиях наступающего на автопром биодизайна.

Известный дизайнер Ларри Шинода считается автором среднеразмерного дизайна, который сделал компактный Cherokee первого поколения более внушительным, хотя Chrysler потребовалось около десяти лет, чтобы признать его вклад и заплатить ему за его работу.

Прибавив в размерах с 4288 мм до 4539 мм по длине и с 2576 мм до 2690 мм в колесной базе по сравнению с первым Cherokee, машина не стала чрезмерно крупной, но при этом стала гораздо удобнее для водителя и пассажиров за счет увеличенных дверных проемов, более широкого салона и просторного багажника. Справедливости ради отметим, что большую долю полезного пространства трюма съедала огромная «запаска», которую дизайнеры намеренно не расположили на пятой двери снаружи автомобиля.

Салон в те годы был ахиллесовой пятой многих американских автомобилей. Уровень отделочных материалов и общий стиль интерьера зачастую был таким, что его нельзя было испортить разлитой колой или пролитым соусом из бургера, купленного в придорожной забегаловке. Жесткий пластик, примитивные решения, дизайн, нарисованный по остаточному принципу, – все это средняя американская машина тех лет. Но Grand Cherokee стал другим, более симпатичным и приятным на ощупь внутри. Дизайн, стиль, эргономика, качество отделочных материалов – все это стало гораздо лучше, чем было раньше.

Пухлая ступица баранки имела простое объяснение: Grand Cherokee стал первым внедорожником США, у которого в базовой комплектации появилась подушка безопасности. Правда, стандартная комплектация SE была оснащена довольно скудно, и вскоре ее выпускать перестали.

Основным стало исполнение Laredo, которое можно было отличить по хромированной решетке радиатора. Внутри – тканевая обивка, электроприводы стекол и кондиционер.

Выше и дороже расположился Limited с кожаным салоном, электроприводами и подогревом передних сидений, электрическим приводом люка и аудиосистемой Infinity Gold. Снаружи эту версию можно было опознать по решетке радиатора и обвесу в цвет кузова, а также по особому дизайну дисков и золотым шильдикам.

Приборная панель тоже отталкивает. На ней полный набор циферблатов, но они закрыты блестящим бликующим пластиком, который расположен под таким углом, что создается ощущение, будто вы смотрите на свои штаны по телевизору. Все стрелки приборов оранжевые, как в мультфильме. И будьте осторожны с тем, что вы кладете на приборную панель: зияющий дефлектор обдува ветрового стекла, прикрытый решеткой, похоже, жаждет мелких предметов.

Car and Driver, Март 1993

В 1995 году в ходе рестайлинга в список комплектаций была добавлена топовая версия Orvis Edition, которая смотрелась просто роскошно.

Объективно по уровню оснащения и качеству исполнения интерьера Grand Cherokee смог затмить большинство американских конкурентов. Более того, даже второе поколение Range Rover и Mercedes-Benz Gelandewagen в кузове W463 не выглядели намного убедительнее «Гранда».

Ведь кроме импозантной внешности и приятного салона у американского автомобиля было еще несколько сильных технических преимуществ.

Во-первых, создатели сознательно лишили его рамы еще на уровне концепции. Если Ford Explorer и Chevrolet Blazer в своей основе использовали рамные шасси пикапов, то ZJ отличался интегрированной в кузов рамой и оригинальной платформой, которую «Гранд» не делил ни с предшественником, ни с какими-нибудь пикапами. При этом автомобиль все же оснастили неразрезными мостами и спереди, и сзади.

Во-вторых, Grand Cherokee даже в базе полагалась рядная четырехлитровая «шестерка» мощностью 190 л.с., которая выдавала 305 Нм крутящего момента. А уже в сентябре 1992 года к ней прибавился двигатель Magnum V8 объемом 5,2 литра, который развивал 220 л.с. и 386 Нм и работал в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач 46RH.

С этими моторами для набора заветной «сотки» внедорожнику было достаточно от 8 до 10 секунд, что делало его одним из самых быстрых автомобилей того времени в своем классе.

И что немаловажно, мощный и быстроходный ZJ при это неплохо управлялся! Несущая конструкция кузова помогла снизить центр тяжести, хотя неразрезные мосты вряд ли обеспечивали ходовые качества на уровне спортседана. Тем не менее инженер-подвесочник Йен Шарп вместе с коллегами из компании Delco долго колдовал над конструкцией и жесткостью упругих элементов, чтобы заставить высокий внедорожник с V8 поворачивать и ехать туда, куда желает водитель.

Jeep Grand Cherokee первого поколения – это спортивный внедорожник с возможностями грузовика и ходовыми качествами легкового автомобиля.

Когда в 2023 году журналисты издания Motor Trend устроили ностальгический тест-драйв Grand Cherokee ZJ с его неразрезными мостами, он буквально взорвал им мозг молниеносными реакциями на поворот руля, а в тестовых заездах в дисциплине «скоростной слалом» с замерами скорости оказалось, что «Гранд» выполняет переставку на 0,5 миль в час быстрее, чем современный универсал Honda Accord.

Действительно, динамичный ZJ управлялся на удивление прогнозируемо, словно оторвавшись от своего внедорожного форм-фактора и позабыв корни валких американских дредноутов.

Даже базовая четырехлитровая версия по ходовым качествам превосходила Chevrolet Blazer, Ford Explorer, Nissan Pathfinder и Toyota 4Runner, опережая их в разгоне до 100 км/ч, быстрее останавливаясь и при этом лучше управляясь в извилистых поворотах.

Но ведь у Grand Cherokee было еще одно секретное оружие – трансмиссионное. Кроме классической для подобных машин схемы Command-Trac с подключаемым передним мостом, на версии с «шестеркой» была доступна трансмиссия Selec-Trac NV24. Она посредством межосевого дифференциала позволяла эксплуатацию в режимах 2WD (включен только задний мост), 4Part Time (дифференциал заблокирован) и 4LO (понижающая передача, дифференциал заблокирован). При этом благодаря свободному в обычном режиме дифференциалу пользоваться полным приводом можно было без каких-либо ограничений. Версия с V8 оснащалась трансмиссией Quadra-Trac NV249 с постоянным полным приводом, понижающей передачей и возможностью блокировки межосевого дифференциала с помощью вискомуфты.

И, представьте себе, все это на практике действительно работало!

Преимущества: проезжает везде, выполняет любые задачи, превосходит любой Lexus.

Минусы: управляется, как ближайший родственник грузовика.

Вердикт: это ботинки Timberland для дороги.

Car and Driver, Март 1993

В 1996 году Cherokee довольно заметно обновился. Измененный обвес, другие бамперы, новая оптика и радиаторная решетка освежили машину внешне, а совершенно иной салон смотрелся еще богаче и современнее.

Jeep

Правда, тот самый постоянный полный привод Quadra-Trac во время фейслифтинга заменили системой Torque-on-Demand с автоматическим подключением передка посредством вискомуфты. Это было удобно для обывателя, поскольку не требовало дополнительных действий с его стороны, но по быстродействию и умению держать высокие нагрузки этот узел уступал прежней схеме с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом.

Впрочем, и в этом случае была предусмотрена «понижайка» и блокировка муфты, что могло улучшить проходимость машины. Важным плюсом систем трансмиссии Grand Cherokee была возможность включения и выключения полного привода на ходу, а происходило это весьма плавно и мягко.

Уже в самом конце жизненного пути ZJ в 1998 году произошло важное событие: вышла версия 5,9 Limited, под капотом которой появился 245-сильный агрегат объемом 5,9 литра от пикапа Dodge Ram.

Для того, чтобы разогнаться до 100 км/ч, заряженному «Гранду» требовалось менее 8 секунд (6,8 с до 96 миль в час по замерам Motor Trend), и Chrysler официально позиционировал эту версию как «самый быстрый внедорожник в мире». На тот момент, в эпоху до появления BMW E53 и AMG-версий мерседесовского «кубика», возразить было сложно. Неудивительно, что модель 5,9 Limited в 1998 году была удостоена звания «Внедорожник года» по версии журнала Petersen's 4-Wheel & Off-Road.

Grand Cherokee ZJ выпускался не так уж и долго – с 1992 по 1998 год на специально построенном сборочном заводе Jefferson North в Детройте, а для Европы «Гранд» с 1994-го собирали в австрийском Граце на предприятии Magna-Steyr, причем большинство машин для экспортных рынков оснащали механической коробкой передач со 114-сильным 2,5-литровым итальянским дизелем VM Motori, который по динамике был сравним с обычной вазовской «девяткой», но пользовался популярностью у прижимистых европейцев за счет экономичности.

Jeep

Интересно, что предшественник Cherokee XJ при этом все время выпускался параллельно с «Грандом», то есть, новая модель не заменила, а дополнила собой классический «кирпич», и это решение со стороны руководства было весьма мудрым и дальновидным.

Да, по объемам продаж этот внедорожник уступал своему прямому конкуренту Ford Explorer, но все же в год стабильно продавалось по 250-270 тысяч экземпляров, а в пиковом 1996-м – почти 300 тысяч. Таким образом, за шесть лет было реализовано 1 647 188 Jeep Grand Cherokee ZJ.

Именно «Гранд» стал первым автомобилем, в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха которого использовался более экологичный хладагент HFC-134a вместо HCFC-12.

Эта модель никогда официально не поставлялась на наш рынок, но харизматичный ZJ, попав в нужное время и в нужное место, стал настоящим хитом. Специфическая целевая аудитория уважала и ценила «большого и широкого» за солидный дизайн, комфорт, богатое оснащение, отличную динамику и хорошую управляемость. Приехав «на стрелку» на таком автомобиле, «братки» могли рассчитывать на положительное отношение со стороны оппонентов.

Такой флер тут же сделал «Гранда» настоящим актером российского кинематографа, где он засветился в таких картинах, как «Брат» и «Бандитский Петербург».

Был ли Grand Cherokee первого поколения успешным? Безусловно. Несмотря на относительно недолгую конвейерную жизнь, этот автомобиль сумел сделать нечто большее: он наглядно показал американскому обывателю, что внедорожник может быть комфортабельным и управляемым, как легковушка, но при этом престижным, богато оснащенным и быстрым, а по проходимости не оставит и камня на камне от большинства классических пикапов и внедорожников, построенных на грузовых платформах c примитивным парт-таймом.

Jeep продал более 1,5 миллиона автомобилей первого поколения, заложив основу для концепции Grand Cherokee: предлагать больше роскоши, чем отечественные массовые марки, продавать по цене ниже, чем зарубежные конкуренты, и предлагать различные системы полного привода. Grand Cherokee стал иконой стиля, и спустя 28 лет, судя по объему продаж, эта армия ценителей стиля сильна как никогда.

Car and Driver, январь 2021

Поэтому в США с удовольствием платили от 18 до 27 тысяч долларов за такой вот симбиоз невозможного. Причем симбиоз свой родной, американский.

И успех этого автомобиля был предопределен не только прекрасно выполненной работой инженеров и дизайнеров, но и чутьем великого Ли Якокки, который приобрел Jeep и утвердил концепцию Grand Cherokee еще восьмидесятые годы.