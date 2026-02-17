Как можно проще поменять колеса на авто

Лайфхак для замены колес — улучшенный вариант
Читатель «За рулем» использовал шуруповерт, чтобы облегчить работу с домкратом.
Прочитал совет бывалых о том, как вращать винт ромбического домкрата шуруповертом с помощью самодельного переходника.
Я сделал проще. Купил за 100 рублей потолочный анкер с крюком диаметром 8 мм. Использовал только крюк. Зажал его в шуруповерт, вставил крюк в проушину домкрата и легко оторвал колесо от земли.
Чем мощнее будет шуруповерт, тем лучше.
В. Плеханов, г. Екатеринбург
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
