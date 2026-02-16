Сколько будет стоить восстановить "Жигули"

С каждым годом становится все тяжелее восстановить даже автомобили 1960-х годов

На сегодняшний день восстановить раннюю модель "Жигулей" до состояния "как с завода" обойдется в 2-3 млн рублей. Об этом "Реальному времени" сообщил автоэксперт Петр Баканов.

— Если мы говорим про восстановление автомобиля, здесь нет каких-то параметров. Многое зависит от уровня сложности работ, запущенности транспорта, уникальности самой модели, финансах и задачах автовладельца. Однако на сегодняшний день даже качественно восстановить ранние "Жигули" обойдется в 2-3 млн рублей запросто. По срокам восстановления — год минимум, но проект может занять и три года, и более, — сказал изданию автоэксперт.

При этом он подчеркнул, что в России рынок услуг по реставрации довольно узкий и мастеров по восстановлению знают буквально в лицо. Даже ретрослетов в стране проводится не так много. Более того, с каждым годом становится все тяжелее восстановить даже автомобили 1960-х годов, не говоря уже о более ранних экземплярах, резюмировал автоэксперт.

