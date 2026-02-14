Автоэксперт объяснил, в какой момент необходимо задуматься о смене зимней резины

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, влияют ли перепады температуры на шины автомобиля и в какой момент необходимо задуматься о смене зимней резины.

«Перепады, которые происходят или могут происходить сейчас в феврале, никоим образом не должны влиять на поведение автомобиля. Как мы на зимних шинах ездили, так и ездим. Ничего этим шинам не будет, даже если перепады будут происходить каждую неделю», — объяснил специалист.

Говоря о том, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю автоэксперт обратил внимание, что какой-то конкретной даты или месяца нет.

«Иркутск и Мурманск — это одно, а Сочи, например, или ещё какой-то регион — это другое. Поэтому всё зависит от среднесуточных температур. Если они поднимаются устойчиво, а не разово, тогда уже можно задуматься. Предварительно заверившись прогнозом погоды, что через неделю снова случайно не выпадет снег. Тогда уже можно, собственно говоря, задуматься о «переобувке», — заключил Кадаков.

