Сны о чем-то меньшем: вспоминаем цены на машины в начале 2022-го

НАПИ: с 2022 года машины популярных марок подорожали почти вдвое.

Новое исследование НАПИ отражает динамику цен на автомобили за последние четыре года.

Из российских марок выбраны Lada и УАЗ, из китайских – наиболее популярные бренды Geely, Haval, Chery и Changan. Наибольший прирост стоимости показали машины Geely: с января 2022-го по январь 2026-го они подорожали, в среднем, на 1,95 млн рублей – или на 99,2%. Ненамного «отстали» и в Chery: +86,2%, или 1,46 млн рублей. Модели Changan выросли в цене на 85,8%, или на 1,5 млн рублей.

Haval, в среднем, подорожал ровно в 1,5 раза, на 1,1 млн рублей. Отечественная Lada тоже прибавила ощутимо – на 84,1%, или на 783,2 тыс. рублей. А вот УАЗ «потяжелел» в меньшей степени: +43,4%, и 579,2 тыс. рублей.

А за последний год? С января 2025-го на 16,1% выросли российские прайсы Geely, за которым неожиданно следуют УАЗ (+7,8%) и Lada (+5,9%). При этом у Haval и Changan цены выросли незначительно – на 0,5% и на 0,1% соответственно. Chery и вовсе стоит особняком, снижая среднюю цену своих моделей уже два года подряд: на 3,4% в 2025-м и на 1,5% в 2026 году.