Как в Москве создают транспортные схемы, меняющие жизнь города

Город постоянно меняется: появляются жилые комплексы и бизнес-центры, открываются парки, строятся стадионы. С появлением новых объектов увеличивается поток людей и автомобилей. При этом жителям по-прежнему необходимо быстро и безопасно добираться до дома, работы и учебы. Вместе с заместителем начальника дирекции проектирования городской среды "МосТрансПроекта" Ольгой Забловской расскажем, готова ли городская инфраструктура адаптироваться к потребностям населения.

Глубокий анализ реальности

Главные изменения начинаются с создания транспортных схем: благодаря им город становится комфортнее, безопаснее и удобнее. Разработку начинают с наблюдения за жизнью территории и натурных обследований. Архитекторы городской среды НИИ "МосТрансПроект", отвечающие за создание схем, оценивают состояние тротуаров, размещение деревьев и люков подземных коммуникаций, анализируют дорожную разметку и схему расположения светофоров. Одновременно с этим начинается подсчет потоков.

Автомобили считают по часам в разное время, определяя сколько машин проезжает в каждом направлении и где образуются заторы. По истории ДТП анализируются места столкновений, наездов на пешеходов и велосипедистов. Статистика позволяет выявить "горячие точки", где организация дорожного движения слишком сложна и провоцирует людей на нарушения.

Пешеходов считают не только на обустроенных тротуарах, но и на "протоптышах" – необустроенных маршрутах, проложенных через газон или проезжую часть. Собранные данные показывают реальный спрос: если 36 человек в час идут протоптанной тропой от школы и перебегают дорогу, то здесь нужен дополнительный тротуар и переход. Наблюдение за пешеходами является ключевым аспектом анализа, поэтому архитекторы вместе с жителями проходят по маршрутам, фиксируя места, где возникают задержки и конфликты между участниками дорожного движения.

Анализ работы наземного городского транспорта включает исследование мест расположения остановок. Важно понять, насколько они удалены от точек притяжения, достаточно ли у людей времени для пересадки. Из недавних примеров – Комсомольская площадь, транспортную схему для которой готовил "МосТрансПроект". В ходе анализа выявилась серьезная проблема: пассажирам приходилось тратить более 10 минут на спуск в подземный переход с багажом, чтобы воспользоваться существующим трамвайным маршрутом. Это делало общественный транспорт неконкурентоспособным. Сейчас эта проблема уже решена: новый наземный переход у площади трех вокзалов позволил сократить время в пути.

Увязка со смежными проектами не менее важная часть проводимого анализа. При создании транспортных схем архитекторы изучают планы строительства метро, МЦД, парков, жилых комплексов и бизнес-кварталов. Проект должен поддержать эти планы, учитывая прогнозируемый рост потоков пешеходов и транспорта на 5–10 лет вперед.

От данных к моделям

Для устранения выявленных проблем "МосТрансПроект" разрабатывает конкретные предложения: специалисты выбирают место, где проложить тротуар и пешеходный переход, считают, как расширить парковку или добавить зону посадки-высадки пассажиров. Иногда приходится менять целиком схему движения сразу на нескольких улицах, открывая новые направления для проезда транспорта. Архитектор должен найти оптимальное решение для конкретной территории, учитывая, с одной стороны, все потребности участников движения, а с другой – не забывая про существующие ограничения (габариты улиц, подземные коммуникации и зеленые зоны).

Затем схема детализируется: уточняются координаты расположения остановок наземного городского транспорта, определяются типы павильонов на остановках, намечаются места для размещения велопарковок, зон отдыха, светофоров, новой разметки. При этом архитектор следит, чтобы пешеходные связи были максимально короткими, пересадки – интуитивными, а развязки – безопасными.

Перед воплощением в жизнь транспортная схема проходит два основных вида компьютерного моделирования. Для глобального понимания всей будущей схемы движения используется макромоделирование. На этом этапе рассчитывается интенсивность потоков целых улиц, оценивается их влияние на соседние районы, прогнозируется пропускная способность магистралей.

Для детализированной оценки используется уже микромоделирование. Специализированное программное обеспечение имитирует движение каждого автомобиля, пешехода и велосипедиста в часы пик. Программа показывает длину очередей в метрах, скорость движения при изменениях на перекрестках, возможные конфликты между видами транспорта (в идеале их не должно быть вообще). При проектировании схемы для Комсомольской площади – как раз на этапе микромоделирования – обнаружились очереди при проезде перекрестка с Каланчевской улицей. Чтобы убрать потенциальный затор, были скорректированы фазы светофора и добавлены поворотные полосы.

Визуализация моделирования помогает увидеть узкие места транспортной схемы еще до того, как она будет воплощена в жизнь. Чтобы устранить ошибки, в проект вносятся изменения, и процесс микромоделирование запускается заново. И так несколько раз, пока вероятность конфликтов снизится к нулю и не будут достигнуты оптимальные скорости движения. Только гарантированно проверенная схема передается в реализацию.

Развязываем узлы

Площадь Трех вокзалов – крупнейший транспортный хаб Москвы. Он связывает Ленинградский, Казанский, Ярославский вокзалы, несколько станций метро и МЦД, десятки маршрутов автобусов и трамваев. Ежедневно через узел проходят сотни тысяч людей.

НИИ "МосТрансПроект" разработал новую комплексную транспортную схему, переориентировав площадь на удобство пассажиров. Ранее это место вызывало стресс у всех участников дорожного движения. Таксисты останавливались хаотично, создавая заторы у здания вокзала. Отсутствие выделенной полосы тормозило автобусы, а до остановок трамвая было сложно добраться.

Преобразование Комсомольской площади – во многом дело рук команды архитекторов городской среды "МосТрансПроекта". Наземные пешеходные переходы соединили вокзалы с остановками – теперь пассажиры не спускаются в подземку, а переходят через площадь в несколько шагов. Время пересадки сократилось с 10 минут до трех. Созданы рефюжи для посадки/высадки такси по принципу аэропорта: пассажир заказывает машину к стойке с номером, такси подъезжает и дожидается пассажира в специальном кармане, не создавая лишний хаос и заторы.

Организована выделенная автобусная полоса, переходящая в трамвайную, – это решение позволило совместить пересадку трамвай/автобус и сделать узел остановки на Комсомольской площади еще более универсальным. Это сняло нагрузку с остальных полос движения, позволив личным автомобилям двигаться свободнее.

В результате пользоваться площадью Трех вокзалов стало гораздо удобнее всем. Пассажиры экономят время, таксисты работают по четкому алгоритму, общественный транспорт едет по расписанию и без сбоев. Площадь ожила и задышала по-новому.

Передовые практики в интересах города

Разработка транспортных схем – работа всей команды НИИ "МосТрансПроект", включая архитекторов городской среды, транспортных инженеров, аналитиков данных и специалистов по моделированию. Каждый из этих экспертов отвечает за свою область, но именно архитектор объединяет техническую часть проекта с элементами, влияющими на удобство, комфорт и безопасность пассажиров. Архитекторы способны оценить территорию в целом (анализируя взаимодействие пешеходов, водителей, пассажиров и велосипедистов), выявить потенциальные конфликтные ситуации и предложить сбалансированные решения для их разрешения.

Современные транспортные схемы – основа благополучия всего мегаполиса. При их создании "МосТрансПроект" применяет передовые мировые практики, адаптированные к московским условиям. Реализация известного на западе принципа Vision Zero (стремление к нулевой смертности на дорогах) позволяет минимизировать число аварий еще на стадии проектирования, в том числе с помощью описанных выше технологий микромоделирования. Принцип "пешеходного приоритета" возводит в приоритет интересы и безопасности граждан, а хорошо организованная транспортная система гарантирует равный доступ к работе, школам, паркам независимо от того, есть ли у вас личный автомобиль.

Комфортные улицы способствуют и развитию бизнеса: в тех местах, где отсутствуют пробки и удобно добираться на общественном транспорте, открываются новые кафе, магазины и галереи. Прогнозирование развития территории на 5–10 лет вперед обеспечивает гибкость транспортных схем, которые можно при необходимости адаптировать под изменившиеся условия. Это делает Москву конкурентоспособным мегаполисом, где удобно жить, работать и отдыхать.