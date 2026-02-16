Трактор, для которого не нужны права: был в РФ и такой

«За рулем» рассказал о самоходной тележке ТС‑350 от Тюменского моторного завода.

© За рулем

Тележка самоходная ТС‑350 появилась на свет в 1989 году на Тюменском моторном заводе.

По сути, это был мини-трактор, получивший неофициальное имя «Егорка». Вместо руля – два рычага, разворот – на месте. Цифры 350 обозначали грузоподъемность в килограммах. Тяговое усилие – до 500 кгс.

По действующим на тот момент нормам водительское удостоверение для такого транспорта не требовалось.

Изначально самоходка ТС‑350 создавалась как внутрицеховой транспорт, но в итоге «Егорка» поступил в продажу и, по имеющимся сведениям, даже попал на экспорт. За всё время производства было выпущено более 10 тысяч таких мини-тракторов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru.