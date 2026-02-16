Почему стоимость ремонта автомобилей постоянно растет

Почему ремонт автомобилей превращается в роскошь: анализ ADAC

Немецкий автоклуб ADAC провел исследование и выяснил, что ремонт современных машин дорожает не из-за инфляции или зарплат механиков, а из-за их сложнейшей электронной начинки.

Автомобили напичканы датчиками, камерами и радарами, которые превращают даже легкий удар бампера на парковке в огромный счет за ремонт.

Главная проблема – отсутствие модульности. Производители проектируют узлы так, что замена одной маленькой детали невозможна: менять приходится весь блок целиком. Например, перегоревшую лампочку в современной фаре заменить отдельно уже не получится. Если выходит из строя светодиодный элемент, требуется замена всей фары.

Лазерная фара на некоторых моделях BMW может стоить несколько тысяч евро (сам производитель уже признал их бесполезность в городе и отказался от них). Кроме того, любое вмешательство в бампер или лобовое стекло требует сложной и дорогой калибровки систем помощи водителю (контроль слепых зон, удержание в полосе).

Чтобы оценить масштаб, ADAC рассчитал стоимость ремонта трех типовых повреждений.

1. Замена лобового стекла

Раньше это была рядовая операция, но теперь за стеклом скрываются камеры. Их демонтаж и точная настройка стоят огромных денег. Например, для Volkswagen Golf и Audi A3 эта процедура обходится почти в 825 евро. При этом технически идентичные модели Toyota Corolla и Suzuki Swace (сходят с одного конвейера) имеют разную стоимость стекла: у Suzuki оно значительно дороже без видимых причин. Китайский MG4 на этом фоне выгодно отличается – его ремонт укладывается в тысячу евро.

2. Повреждение задней части

Датчики систем мониторинга, спрятанные за бампером, резко увеличивают стоимость даже легких ударов. Некоторые производители предписывают обязательную замену этих датчиков даже при незначительных повреждениях.

Яркий пример – модели концерна Hyundai: ремонт задней части Hyundai Tucson оказывается на тысячу евро дороже, чем у технически близкого Kia Sportage. Вся разница упирается в стоимость блока датчиков.

3. Лобовое столкновение (замена фары и бампера)

Вершину рейтинга занял BMW 330e с лазерной фарой (около 3300 евро). Общая сумма ремонта передка тянет почти к восьми тысячам евро. Если бы на той же машине стояла обычная светодиодная фара, экономия составила бы 1700 евро. В паре Toyota Corolla и Suzuki Swace фара на Suzuki снова оказалась дороже более чем на 500 евро.

ADAC призывает производителей пересмотреть подходы:

Автомобилистам же ADAC советует при покупке отказываться от дорогостоящих и зачастую ненужных опций, а для старых машин рассмотреть ремонт электроники у узких специалистов или поиск качественных бэушных запчастей.

Таблица сравнительной стоимости ремонта (по ссылке).