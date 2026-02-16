Что ломается в Renault Koleos: главные риски при покупке

Автоэксперт Зиновьев перечислил 5 типичных неисправностей подержанного Renault Koleos. Этот автомобиль второго поколения, выпускавшийся с 2017 по 2022 годы, по сути, является технической копией популярного Nissan X‑Trail (серия T32) с измененным дизайном экстерьера и оригинальным салоном.

© Motor.ru

Главное преимущество модели — она практически ни в чем не уступает донорскому Nissan, но запчасти для нее зачастую немного дешевле. К плюсам также относят высокий уровень безопасности (5 звезд Euro NCAP) и внушительный дорожный просвет в 210 мм. Объем багажника составляет 565 литров — это больше, чем у X‑Trail.

Автомобиль оснащался только вариаторами Jatco (JF016E для бензиновых версий и JF017E для дизеля). Их ресурс сильно зависит от условий эксплуатации: при аккуратном обслуживании они могут проходить 200−250 тыс. км, но регулярные нагрузки (бездорожье, буксировка) способны убить коробку уже к 150 тыс. км. Ремонт может оказаться нерентабельным — проще искать контрактный агрегат.

Из-за вышеуказанного нюанса и общей непопулярности модели перепродать Koleos сложнее, чем многих одноклассников.

Ходовая часть Koleos весьма вынослива. До 60−80 тыс. км обычно требуют внимания только стойки и втулки стабилизатора. Основные проблемы сосредоточены в электрике: часто докучают датчики давления в шинах, отказы обогрева сидений и моторчика печки, а зимой могут примерзать складывающиеся зеркала. У дорестайлинговых машин (до 2019 года) бывает капризен электронный стояночный тормоз.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.