Перечислили пять самых дешевых полноприводных китайских кроссоверов

Порталом «Автоновости дня» составлен актуальный рейтинг новых китайских кроссоверов с системой полного привода, которые можно приобрести на российском рынке по минимальной цене. В подборку вошли модели стоимостью до 3 млн рублей.

© Газета.Ru

Лидером рейтинга остается Haval Jolion. Базовая версия с полным приводом 2024 года оценивается в 2,3 млн рублей. Автомобиль оснащается обновленным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа. В оснащение входят светодиодная оптика, камера заднего вида, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, климат- и круиз-контроль, а также полный набор подогревов.

На втором месте расположился кроссовер Omoda C5 в комплектации Drive 2024 года. Его цена составляет 2,7 млн рублей. Под капотом установлен 1,6-литровый турбодвигатель (150 л.с.) в связке с 7-ступенчатым «роботом». Модель может похвастаться цифровой приборной панелью, 10,25-дюймовым экраном мультимедиа, двухзонным климатом и развитым зимним пакетом.

Появившийся в продаже летом 2025 года Chery Tiggo 7L в версии Active с полным приводом стоит 2,9 млн рублей. Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором (150 л.с.) и «роботом». В список оборудования входят панорамная крыша с люком, светодиодные фары, парктроники, камера заднего вида, а также мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином и беспроводными интерфейсами.

Далее следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2,9 млн рублей) и DFSK ix7 (от 3 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провёл опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Ещё 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.