Могут ли оштрафовать за выезд на скрытую снегом разметку

Могут ли водителя оштрафовать за пересечение сплошной линии разметки, если она скрыта под снегом? Такой риск есть. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

© Российская Газета

Сейчас, когда на улицах снегопад, когда дороги не успевают очищать от снега, это актуальная проблема. Водитель на заснеженной дороге перестраивается, но даже не знает, что он делает это через сплошную. Он немного принял влево, и слегка выехал на встречную полосу. Но он об этом даже не подозревает. Он подался чуть правей - и заехал на выделенную для автобусов полосу. Но опять-таки, в связи с заснеженностью дороги подозревать об этом он не может. А камеры, которые фиксируют нарушения, это знают. И "видят" буквально сквозь снежные заносы и сугробы.

- Камеры работают по координатам и цифровым картам, где уже заложено расположение линий разметки, - поясняет Евгений Машаров.

С ним согласны и эксперты в сфере работы комплексов фотовидеофиксации. Недавно даже было обращение от Национального автомобильного союза министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой отключать камеры при снегопадах для фиксации нарушений, связанных с пересечением разметки, когда ее не видно под слоем снега или грязи.

Но реализовать это не так-то просто. Дело в том, что камеры не только фиксируют нарушения. Более того, фиксируют нарушения не только связанные с разметкой, но и с превышением скорости, проездом на красный свет, а также фиксируют транспортный поток, выявляют машины, которые находятся в розыске. Поэтому отключать камеры не получится.

С другой стороны, центры фотовидеофиксации (ЦАФАП) сами в состоянии принимать решения, когда принимать информацию о нарушениях с камер, а когда нет. Ведь фото- и видеоматериалы они получают, и их сотрудники видят, что разметки на дороге просто не видно. В этой ситуации они просто могут отправить всю информацию сразу в корзину.

Но что делать, если штраф все-таки пришел?

"Конечно, его обжаловать, в том самом ЦАФАП, который его вынес. Если на фото присланного штрафа разметки не видно - это уже основание. Откуда водитель может знать, что там под снегом?" - спрашивает юрист Лев Воропаев.

По его словам, водитель не обязан знать, какая разметка на дороге, если ее не видно. А данные фото- и видеоматериалов с камер только подтверждают его правоту. В большинстве случаев такой штраф отменят, поскольку даже съемка таким комплексом фотовидеофиксации нарушений будет доказательством его невиновности. А при наличии неустранимых сомнений даже сотрудники ГИБДД встают на сторону водителя.