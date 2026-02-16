Названы 10 седанов-аутсайдеров по остаточной стоимости после 5 лет владения

Рейтинг ликвидности: 10 седанов, стремительно потерявших в цене к пяти годам. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация об их ликвидности на момент публикации.
Антирейтинг возглавил Maserati Quattroporte. Среднее значение потери цены за 5 лет составляет 70%. Эта модель с самого начала сталкивается с проблемой низкой остаточной стоимости из-за высокой цены и расходов на доставку до клиента. Сохранить приемлемую цену при таких вводных практически невозможно. Ситуация усугубляется сомнительной надежностью в долгосрочной перспективе и высокими расходами на техобслуживание.
На втором месте BMW 7 Series, который в первую пятилетку теряет 66,4% от цены нового автомобиля. Главными недостатками BMW 7 серии можно назвать непомерно высокую стоимость покупки и непредсказуемо дорогое техобслуживание. Ситуация усугубляется неудовлетворительной надежностью, что делает владение этим седаном серьезным испытанием для бюджета.
Третье место у Maserati Ghibli. Его показатель – 63,3% за 5 лет. При очень высокой стоимости приобретения владелец Maserati Ghibli получает откровенно невыразительное оснащение, которое уступает конкурентам. Учитывая это, неутешительные прогнозы по стоимости владения выглядят вполне закономерно — эксплуатация этого седана грозит обернуться серьезными финансовыми потерями.
Далее в рейтинге потери стоимости за 5 лет следуют Audi A6 (60,9%), Audi A7 (60,5%), Jaguar XF (59,5%), Mercedes-Benz S-Class (59,5%), Tesla Model S (59,5%), BMW 5 Series (57,1%) и Volvo S90 (56,9%).
Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.