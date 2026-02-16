Эксперты объяснили, как сберечь ресурс АКБ в морозы

Суровые ночные температуры в последний зимний месяц года становятся настоящим испытанием для автомобильных аккумуляторов, многие задаются вопросом: реанимировать устройство или заменить его?

Так, технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов в беседе с порталом "Автовзгляд" советует не рисковать и заменить аккумулятор, если подходит к концу срок его эксплуатации. При зарядке отслужившей батареи возможен ее взрыв из-за скопления смеси газов, что может повлечь за собой возгорание и тяжелый вред здоровью.

Заместитель руководителя направления АКБ отдела продаж компании "Авторусь" Дмитрий Меженин, в свою очередь, утверждает, что вокруг эффекта снижения емкости автомобильного аккумулятора при низких температурах сложилось множество мифов. Один из них, "если АКБ замерзла, ее нужно занести в тепло и срочно начать заряжать". Однако заряжать замерзшую батарею категорически запрещено. Лед внутри банок означает, что пластины, скорее всего, уже деформированы, в итоге при отогреве возможны замыкания. Сначала батарею нужно оттаивать при комнатной температуре в течение 8-10 часов, затем проверить на предмет короткого замыкания и целостности корпуса.

Другой миф - "занесите АКБ в тепло за 5 минут до запуска". Для прогрева всего массива свинца и электролита нужно два-три часа в теплом помещении. Кратковременный поверхностный прогрев почти бесполезен. Заряжать АКБ следует длительное время при температуре не ниже плюс 15 градусов.

Эксперты также напоминают о важности правильной "подкормки" зарядным устройством. Рекомендуется использовать автоматические гаджеты с десульфатирующим режимом и трехступенчатым циклом (заряд, абсорбция, поддержка). Раз в один-два месяца нужно проводить полную зарядку малым током (5-10% от емкости АКБ) в теплом помещении. Не следует допускать глубоких разрядов ниже 10,5 В, так как это необратимо снижает емкость и сокращает срок службы батареи.

При длительных стоянках не забывайте отключать массу или использовать отключаемые "плюсовые" клеммы. При суровых температурах и краткосрочных поездках можно брать аккумулятор на ночь домой.

