Почему в КНР отменили штурвалы, выдвижные ручки и мониторы

В Китае собираются ввести ряд новых требований к безопасности автомобилей, в том числе как минимум ограничить выпуск машин со скрытыми выдвижными ручками дверей и рулями нетрадиционной формы. Кроме того, планируется вернуть физические кнопки для управления ключевыми функциями. Почему это происходит и как скажется на индустрии, "Российской газете" рассказали эксперты.

С 1 января 2027 года в Китае вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей, которые ужесточают стандарты для компаний, чтобы повысить надежность и безопасности транспортных средств. Так, планируется запретить выпуск машин со скрытыми выдвижными ручками (без дублирующих систем), рулями нетрадиционной формы (по сути, штурвалов), а также обязать производителей оснащать новые автомобили определенным количеством физических кнопок и переключателей для управления ключевыми функциями (указатели поворота, аварийная сигнализация, переключение передач, вызов экстренных служб, стеклоочистители, обогрев и обдув лобового стекла, стеклоподъемники и так далее).

Обозреватель журнала "За рулем" Юрий Тимкин объяснил, почему в КНР пошли на такие ограничения.

"Все эти нововведения связаны с переходом на новые правила агентства Euro NCAP (проводит независимые краш-тесты. - Прим. "РГ"), которое, как известно, с 2026 года начинает снижать оценку за отсутствие физических кнопок и переключателей. Когда управление функциями выносится на сенсорный экран, это уменьшает безопасность. То есть в экстремальной ситуации человек лишен возможности быстро включить какую-то систему или, скажем, поменять настройку шасси. Кроме того, экран может погаснуть или зависнуть, а физическая кнопка - она всегда в прямом доступе, что очень важно", - заявил эксперт.

Отказ от утапливаемых дверных ручек и рулей-штурвалов, по мнению Тимкина, происходит в первую очередь ради безопасности.

"В случае аварии, когда, например, машина обесточилась, как вытащить зажатого в салоне человека, если ручка заблокирована и не выдвигается наружу? Остается только разрезать кузов специальными ножницами, которые есть только у спасателей. Обычный прохожий в такой ситуации ничем помочь не сможет. По рулям - то же самое. Все эксперты критикуют эти квадратные рули, потому что они откровенно неудобны и даже небезопасны при скоростном маневрировании с быстрыми перехватами. Практика показывает, что с круглым рулем ты управляешься точнее и безошибочнее. Так что все это связано с безопасностью, Китай движется в правильном направлении, так и должно быть", - подытожил Тимкин.

Обозреватель портала "Дром" Сергей Арбузов согласен с коллегой, но обращает внимание также на ряд дополнительных моментов, и прежде всего - на человеческий фактор.

"Проблема не в наличии в таких системах электромеханического исполнительного механизма, который оказывается обесточен в случае аварии или выхода АКБ из строя. Проблема в том, что покупатель не знает о возможностях экстренного выхода из машины и, очевидно, в этом виноват он сам, а не производитель", - заявил Арбузов.

Однако анонсированный в КНР запрет на "электрические" ручки не повлечет для производителей никаких трудностей, уверен специалист.

"Я напомню, что новое поколение Changan CS75 Plus выпускают с двумя видами ручек и на наш рынок поставляют только обычные", - заметил он.

Что касается рулей "квадратной" формы, то они, по мнению эксперта, совершенно безопасны.

"Более того, для моделей с малым числом оборотов рулевого колеса от упора до упора они даже предпочтительнее, чем обычные. Проблема заключается в том, что подавляющее большинство водителей не просто не обладают элементарными навыками контраварийной езды, но и в принципе не понимают, что такое правильная посадка - именно она, а не форма "баранки", обеспечивает безопасность", - полагает он.

Евгений Липовицкий из "Газпромбанк Автолизинга" замечает, что пока неясно, какие именно рули китайские власти хотят подвергнуть госрегулированию - штурвалы самолетного типа без верхней части обода или рули с формой, вообще как-либо отличающейся от классической круглой.

"Если первое, индустрия этих ограничений не заметит, поскольку моделей с "половинкам" руля единицы. А вот если под ограничения попадут формы, где верхняя часть обода есть, но сделана компактнее ради лучшей читаемости показаний приборов, многим моделям придется делать рестайлинг, причем простой заменой на круглый руль это может не обойтись", - считает специалист.

Запрет выдвижных ручек, по мнению Липовицкого, это прямая реакция на несколько резонансных, как сейчас принято говорить, ДТП, в которых службы спасения столкнулись с тем, что двери было трудно открыть.

"Как жителям региона, где полгода могут стоять отрицательные температуры, нам эта инициатива точно принесет только пользу: ручки не придется больше предварительно чистить ото льда или налипшего снега", - считает он.

Что касается планов по ограничению функционалов тачскринов за счет добавления физических кнопок, они, считает эксперт, оправданы и дальновидны.

"Китайские эргономисты слишком увлеклись сенсорными решениями, ради упрощения порой принося в жертву элементарное удобство пользования. Среди тенденций последних лет - регулировка зеркал, управление светом, открытие багажника или люка через тачскрин. Известный EuroNCAP уже готовится снижать общий балл за безопасность, если в машине нет необходимого минимума физических органов управления. Китайский автопром хочет полноценно выйти на все главные мировые рынки, поэтому просто вынужден соответствовать. В целом Китай делает абсолютно правильные вещи", - замечает он.

Генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев отметил, что китайские автопроизводители начали отказываться от выдвижных дверных ручек еще до того, как правительство страны взяло курс на отмену или ограничение таких инноваций.

"Great Wall Motors сделали это в мае прошлого года из-за того, что такие дверные ручки тяжелые, шумные, зависимые от электропитания и негерметичные. Зимой такой механизм может замерзнуть, и доступ в авто будет заблокирован. При ДТП же, когда машина обесточена, такие двери невозможно открыть снаружи, и они превращают автомобиль в ловушку. В то же время выдвижные ручки неудобны в странах с холодным климатом - таких, как наша, потому что в процессе эксплуатации в них может не просто попасть вода или грязь, но и замерзнуть там", - заметил специалист.

По его прогнозу, в ближайшее время этот тренд подхватят и автопроизводители других стран, поскольку из-за ненадежности выдвижных дверных ручек автоконцернам придется или устанавливать какие-то дополняющие их системы (а это расходы), или возвращаться к традиционным механическим ручкам. История же с рулями-штурвалами, такими как Yoke в Tesla, это, по мнению эксперта, пример обманутых ожиданий.