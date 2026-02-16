В России оценили идею об уголовном наказании за скручивание пробега авто

Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России серьезных штрафов и уголовной ответственности для продавцов автомобилей за скручивание пробега.

С соответствующим предложением ранее выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. В интервью изданию «Газета.Ru» депутат отметил, что в сети появилось множество контор, которые под видом консалтинговых или технических услуг предлагают чистку автотеки. Они удаляют данные о ДТП, страховых выплатах, статусе такси, а также корректируют расчеты ремонтных работ. Панеш обратил снимание на то, что прямой нормы, запрещающей скручивание пробега, в российском законодательстве пока нет. Он предложил ввести штрафыза скручивание пробега и фальсификацию истории транспорта в размере от 100 до 300 тыс. рублей, а за повторное нарушение – уголовную ответственность.

Можно понять эмоции депутата и попытку решить проблему именно таким способом — безусловно, она на рынке существует. Но таким образом ее не решить. Во-первых, все так называемые классифайды — компании, которые ведут базы данных по автотранспорту и отслеживают его историю, — это коммерческие частные структуры. Нет никаких оснований считать, что им можно запретить редактировать или удалять данные в своих базах. Во-вторых, отсутствует эталон. Проще говоря, нет единой базы, где было бы зафиксировано реальное состояние подержанного автомобиля. Даже база ГИБДД содержит множество неточностей — об этом говорилось не раз. Соответственно, сравнивать попросту не с чем. Петр Шкуматов Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов»

Вместе с тем специалист задался вопросом о том, что делать с ошибками в базах данных.

«Допустим, в базу изначально попала неверная информация — например, о пробеге, — а затем владелец пытается ее исправить. Это уже считается правонарушением или нет? И кто должен заниматься исправлением таких неточностей? Как автовладелец должен доказывать, что в базе частной компании закралась ошибка? С пробегом ситуация аналогичная. Надежно установить факт его корректировки практически невозможно. Значит, и юридическое преследование тех, кто этим занимается, тоже оказывается нереализуемым», - заявил Шкуматов.

По словам собеседника, проблему скручивания пробега нужно решать не через наказание, а через развитие культуры прозрачности истории владения автомобилем.

«Напомню: еще 15–20 лет назад около 80% машин на вторичном рынке продавались со скрученным пробегом. Многие автомобилисты помнят вывески и рекламу в городах, где открыто предлагали такую услугу для любых моделей. Сегодня это уже узкая ниша, крупные компании давно закрылись, а подобные услуги оказывают в основном частные мастера. Поэтому юридически все это детально прописать вряд ли возможно. Гораздо разумнее, чтобы сами покупатели активнее пользовались сервисами, предоставляющими историю автомобиля. Это стоит недорого, особенно по сравнению с ценой самой машины. И чем больше людей будут тщательно проверять историю перед покупкой — не только в автосервисе, но и через информационные базы, — тем меньше шансов останется у тех, кто пытается что-то скрыть», - считает эксперт.

Шкуматов выразил мнение, что инициатива парламентария в ее нынешнем виде «не пройдет».

«Но если лишний раз напомнить автовладельцам о необходимости проверять историю автомобиля и не жалеть на это небольших денег, то рынок подержанных машин станет прозрачнее и чище», - добавил он.

