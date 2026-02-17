Названы топ-5 доступных полноприводных кроссоверов из КНР

На российском рынке китайские кроссоверы по-прежнему пользуются большим спросом, а модели с полным приводом стали настоящим бестселлерами.

Лидером по доступности остается Haval Jolion, сообщают "Автоновости дня". Базовая полноприводная версия оценивается в 2 299 000 рублей. Под капотом - 150-сильный 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в паре с семиступенчатым роботом с мокрым сцеплением.

В стандартной комплектации уже есть система помощи при спуске, светодиодная оптика, кожаный мультируль, подогревы нескольких элементов, климат- и круиз-контроль, камера заднего вида и медиасистема с 10-дюймовым экраном.

Следующей в рейтинге идет Omoda C5. За 2 729 000 рублей предлагается комплектация Drive с полным приводом. Ее оснащают 1,6-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и тем же семиступенчатым роботом.

В базе, среди прочего, присутствуют парктроники, камера, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, а также цифровая приборная панель и медиацентр с 10,25-дюймовым дисплеем. Зимний пакет с обогревами тоже входит в список стандартного оборудования.

У Chery в этой ценовой категории сразу два кроссовера с полным приводом. Первый - Chery Tiggo 7L. Самая доступная версия с AWD в комплектации Active стоит 2 940 000 рублей. Автомобиль оснащен 150-сильным 1,6-литровым турбодвигателем и роботизированной коробку передач.

За эти деньги покупатель получит светодиодные фары, панорамную крышу с люком, парктроники спереди и сзади, камеру, подушки безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат, атмосферную подсветку салона и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, поддерживающую беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Второй вариант от Chery - это Tiggo 7 Pro Max. Его полноприводная версия в комплектации Prime оценена в 2 950 000 рублей без учета возможных скидок. Техническая начинка идентичная: 150-сильный 1,6-литровый турбомотор и семиступенчатый робот.

В стандарте идет светодиодная оптика, задние парктроники с камерой, различные системы помощи водителю, круиз- и климат-контроль, система бесключевого доступа и зимний пакет с обогревами.

Замыкает подборку DFSK ix7 - один из самых недорогих семиместных кроссоверов в России. Его единственная комплектация Premium стоит 2 990 000 рублей.

В отличие от других участников рейтинга, он оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 220 л.с. и классической шестиступенчатой АКПП. Из оснащения можно отметить панорамную крышу с люком, мультируль, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном и девятью динамиками, шесть подушек безопасности, а также парктроники спереди и сзади с системой кругового обзора.

