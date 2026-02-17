Чем грозит наличие воды в бензобаке

Появление воды в топливной системе машины - это далеко не всегда критично.

Конденсат - это влага, которая выделяется из воздуха и оседает на стенках бака. Она может попасть в него через микротрещины, заправочную или переливную трубу, заметил в беседе с порталом "Автовзгляд" корпоративный тренер по продукту Marshall Сергей Клейменов.

Внутри магистрали влага собирается на дне, а бензин или солярка держатся над ней. Две жидкости не перемешиваются, поэтому даже в жаркую погоду вода не испаряется, будучи "заблокированной" горючим сверху. Однако влага вызывает коррозию, а ржавчина может повредить форсунки и топливный насос. Вода также может замерзнуть и заблокировать топливную систему, утверждает руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев. Кроме того, это может привести к нестабильной работе двигателя, тяжелому запуску, провалам и дорогостоящему ремонту.

Для полноценного удаления влаги из бака его придется демонтировать, предварительно слив топливо. Затем бак проверяют на герметичность и сушат горячим воздухом. В некоторых автомобилях предусмотрен слив воды через специальное отверстие, но это редкость, отметил Клейменов. Впрочем, в сервисах есть специальные установки для очистки топлива от воды и грязи.

Чтобы предупредить проблему заранее, директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автодом" Сергей Плетнев советует использовать осушающие присадки, особенно перед зимой и после сильных морозов. При необходимости ремонта лучше обратиться в автосервис, где специалисты профессионально выполнят диагностику и определят оптимальный метод решения проблемы.

