Названы самые надежные автомобили 2026 года

Составлен топ-10 автомобилей 2026 года с самым высоким запасом прочности. Рейтинг опубликовало издание Consumer Reports. Список охватил самые разные категории: от полноразмерных внедорожников до компактных хетчбэков.

Так, победителем в категории малолитражных автомобилей 2026 года стала Honda Civic. Эксперты высоко оценили гибридную версию модели, оснащенную двухлитровым двигателем мощностью 200 л.с. Такой Civic разгоняется до «сотни» за 7,5 с.

Toyota Camry признана лучшим автомобилем среднего класса. Бизнес-седан теперь продается только в гибридной версии с 2,5-литровым ДВС. Эксперты назвали ее идеальным сочетанием комфорта, управляемости и практичности, а уровень надежности вырос по сравнению с прошлогодней моделью.

Subaru Crosstrek — лучший субкомпактный внедорожник 2026 года по версии Consumer Reports. Эксперты хвалят его за комфортное бездорожье, высокий клиренс, отличную управляемость и почти полное отсутствие кренов.

Далее следуют Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 и Tesla Model Y.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.