Gorbi, который не пошел в серию: в Сети вспомнили безумный концепт Lada Niva

В истории автомобильного дизайна трудно найти фигуру более эпатажную, чем Луиджи Колани. И столь же сложно представить более радикальную и оторванную от реальности версию классической "Нивы", чем Lada Gorbi - концепт, созданный им в 1987 году.

"Нива" как арт-объект

В основе проекта Колани лежало шасси Lada Niva - на тот момент самого успешного советского внедорожника. Однако от серийной машины в Gorbi остались лишь отдельные элементы подвески.

Концепт получил полностью переработанный кузов с футуристичной кабиной, напоминающей авиационный кокпит. Два полулежачих кресла, минималистичный интерьер и характерный "горб" кабины стали визуальной доминантой проекта.

Название Gorbi отсылает как к прозвищу Михаила Горбачева в западной прессе, так и к характерному силуэту автомобиля.

Техника без компромиссов

Если стандартная "Нива" оснащалась двигателем 1,6 литра, то Gorbi получил агрегат мощностью около 200 л.с. Двигатель был смещен ближе к центру базы для лучшей развесовки.

Автомобиль оснащался полным приводом, полноуправляемым шасси - с поворотом не только передних, но и задних колес - и внедорожными шинами.

По замыслу автора, машина могла сочетать динамику спорткара и проходимость багги, уверенно штурмуя песчаные дюны.

Эффект, но не серия

Дебют 1987 года вызвал широкий резонанс - фотографии концепта появились практически во всех крупных автомобильных изданиях того времени.

О серийном производстве речи не шло - проект изначально создавался как демонстрация дизайнерской философии Колани и инструмент привлечения внимания.

Спустя почти четыре десятилетия Lada Gorbi по-прежнему выглядит футуристично и провокационно. Проект остался ярким примером того, как серийная техника может стать основой для радикального дизайнерского эксперимента.