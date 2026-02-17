Автоэксперт рассказал, как зимой определить проблемы с тормозами

Автоэксперт Андрей Венгерский объяснил, на какие признаки стоит обратить внимание водителям в конце зимы, чтобы вовремя выявить возможные неисправности.

© Freepik

В беседе с Regions.ru специалист отметил, что снежная каша, ямы и реагенты ускоряют износ подвески и тормозной системы, поэтому важно прислушиваться к новым звукам при движении.

«Как только вы услышали то, чего раньше никогда не было, на этом стоит сфокусироваться. Такие звуки чаще всего означают, что неисправность находится в начальной стадии», — сказал Венгерский.

По его словам, тревожными сигналами являются постоянные стуки, усиливающиеся шумы, вибрации и ухудшение управляемости — в этом случае необходимо как можно скорее обратиться в сервис.

Ранее автоэксперт Алексей Курчанов в беседе с НСН рекомендовал устанавливать дополнительное охранное оборудование от угона машины.