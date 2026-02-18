Могут ли в ГАИ «отфотошопить» фото с камеры и выслать штраф?
Глава ГАИ напомнил, как обжаловать ошибочный штраф с камеры
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Пришло «письмо счастья» за непристегнутый ремень безопасности.
На фотографии его действительно не видно, есть только незначительная тень. При этом я абсолютно уверен, что ремень был пристегнут.
Получается, что фотографию «отфотошопили»?
Александр, г. Краснодар
– Применяемая в настоящее время технология автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения не предусматривает возможность изменения фотоматериалов, получаемых с камер фотовидеофиксации, входящих в состав соответствующих комплексов. По всей видимости, имела место ошибка. Предлагаю вам обжаловать в установленном законодательством порядке (глава 30 КоАП) вынесенное в отношении вас постановление о привлечении к ответственности. Сделать это можно в том числе в электронном виде, воспользовавшись соответствующим функционалом портала государственных и муниципальных услуг.