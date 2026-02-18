Стало известно, почему китайские автомобили плохо защищены от угона
Автоэксперт Кондрашов назвал три уязвимости китайских автомобилей перед угонщиками. Поскольку угоны автомобилей в Китае — явление редкое, а автопроизводители всегда стремятся сэкономить на производственных расходах, китайские машины слабо защищены от воздействия злоумышленников. Об этом журналу Motor рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
Специалист по противоугонной защите выделил три основных уязвимости китайских автомобилей: злоумышленники могут ретранслировать сигнал от ключа к автомобилю, быстро прописать свои ключи в память машины или просто взломать водительскую дверь и заменить электронные блоки.
«Первая уязвимость — возможность ретрансляции ключа от квартиры владельца до автомобиля. Если ключ лежит в кармане куртки, а она висит в прихожей, злоумышленник может передать сигнал к машине, а сообщник — открыть ее и запустить двигатель. Вторая уязвимость — быстрая запись ключей», — отметил Кондрашов в беседе с Motor.
По его словам, специальное оборудование подключается к автомобилю через диагностический разъем, и в случае с китайскими машинами для того, чтобы внести в память новый ключ, не требуется соединение с сервером автопроизводителя. У более надежно защищенных от угона машин европейских марок эта мера предусмотрена.
«Третий способ угона китайских машин — так называемый прикладной, когда действуют силовым методом. Ломают замок водительской двери и меняют ряд электронных блоков, которые участвуют в работе штатного иммобилайзера, на блоки с другой машины», — заключил Кондрашов.
