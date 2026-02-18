Названы худшие подарки для автомобилистов

«За рулем» составил рейтинг бесполезных и даже опасных презентов для водителей.

© За рулем

Стоит только упомянуть в разговоре, что у вас есть машина, и большинство знакомых радостно выдыхают: «О, отлично! Теперь я знаю, что тебе дарить!». Но у этой истории не всегда хорошее продолжение. Мы составили небольшой гайд по худшим подаркам для автомобилистов.

5-е место. Универсальный органайзер в багажник

На упаковке недорогих органайзеров обычно изображен чистый багажник с аккуратно разложенными внутри инструментами, огнетушителем и канистрой. Но этикетка имеет мало общего с реальностью.

Швы такого органайзера начинают ползти уже через неделю, дно прогибается под весом стандартного набора ключей, а «жесткие» стенки на деле оказываются картонками, обтянутыми тканью. Как результат – органайзер болтается по всему багажнику на каждом повороте, попутно расшвыривая свое же содержимое.

Иногда простой пакет из ближайшего супермаркета справляется с организацией пространства лучше, чем китайский короб с претензией на звание системы хранения. Но дарить пластиковый пакет неприлично, а такой органайзер – бесполезно.

4-е место. Пушистые чехлы на сиденья

Меховые накидки на сиденья – странный подарок в мире, где почти все современные машины уже умеют греть сиденья сами, а для прочих есть чехлы с электроподогревом.

В карточках товаров меховые накидки выглядят уютно, но в жизни они превращаются в пылесборник, который при этом еще и линяет. Попытки постирать такой чехол заканчиваются либо вычесыванием синтетических колтунов, либо отправкой его в мусорный бак.

Дополнительный минус – неудобство использования ремня безопасности. С меховой накидкой пристегиваться приходится дольше: ремень цепляется, проваливается в ворс и идет как-то криво. Получается парадокс: дарили, чтобы обрадовать, но создали неудобство.

3-е место. Набор ароматизаторов салона

«Елочка-вонючка» осталась в прошлом – на смену ей пришли красиво упакованные ароманаборы для автомобиля. Выглядят они, как правило, очень презентабельно, но на деле такой подарок даже из нескольких бутыльков – почти всегда выстрел мимо цели.

Даритель мечтает: теперь в машине у человека будет пахнуть как в дорогом бутике. Но на деле ароматы редко бывают качественными. Да и проблема не только в этом. Салон автомобиля – это тесное замкнутое пространство. Любой запах здесь ощущается гораздо острее. То, что в магазине казалось «легким морским бризом», внутри машины превращается в химическую атаку. Ваниль душит, цитрус режет глаза, а «запах новой машины» отдает выбросами с завода по переработке пластика.

Хуже всего, если даритель – ваш близкий родственник, который регулярно ездит с вами в машине. Первую поездку приходится терпеть из вежливости. Вторую – из уважения к семейным ценностям. Но примерно к концу недели набор прячется туда, где его ароматы не слышны.

2-е место. Спортивные накладки на педали

Металлические накладки с агрессивным дизайном обычно дарят те, кто за рулем не ездит, но в кино видели, как это круто выглядит.

На практике дешевые накладки часто превращают стандартное вождение в езду с элементами силовой тренировки. Подошва скользит по металлу и по пластиковым полоскам/кружочкам, особенно если обувь мокрая. Педаль тормоза теряет привычную информативность, из-за чего каждое нажатие требует особого внимания. Такие подарки опасны.

1-е место. Брелок для ключей с госномером

Логика такого подарка зачастую понятна только дарителю. Водитель и так знает номер своей машины наизусть, он указан на двух табличках, крепящихся спереди и сзади, а также в СТС. Вряд ли такой подарок способен вызвать у получателя хоть какие-то эмоции кроме недоумения. Даже если у человека два или три автомобиля, различать их ключи он способен и без продублированных на брелоках номеров.

Лидером нашего списка брелок стал потому, что он не только бесполезный, но еще и опасный. В случае потери или кражи нашедший или вор получает ключ с подсказкой. Это все равно что писать пин-код на обороте банковской карты.

Лучший подарок автомобилисту – это сертификат на мойку, находящуюся по пути или неподалеку, химчистку или техобслуживание. Подойдет и сертификат в тот или иной магазин, если у человека нет списка желательных подарков, который он публикует в соцсетях или скидывает в мессенджер после вопроса в лоб «Что тебе подарить?».