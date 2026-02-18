Скрытые дефекты Kia K5: на что обратить внимание при покупке

«За рулем» назвал 10 слабых места подержанного седана Kia K5. Автомобиль дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 год. Эксперты журнала пришли к выводу, что автомобиль заметно уступает Toyota Camry по надежности.

Так, мотор 2.0 л (150 л.с.) склонен к повышенному расходу масла из-за залегания колец, а цепь ГРМ может растянуться уже к 150 000 км. Другой силовой агрегат – 2.5 л (194 л.с.) серии Theta III имеет уязвимый катализатор, способный вызвать задиры. Кроме того, здесь могут выходить из строя электронный термостат и регулируемый маслонасос. Ресурс обоих двигателей оценивается примерно в 250 тыс. километров.

В подвеске первыми сдаются шаровые опоры (после 110 тыс. километров), затем амортизаторы и опорные подшипники. Сам рулевой механизм (рейка) может застучать уже после 80-90 тыс. километров.

Стальные элементы автомобиля (подрамники, болты задней подвески) со временем могут начать ржаветь и закисать.

У Kia K5 невысокая износостойкость материалов отделки салона — быстро затираются обшивка руля, искусственная кожа сидений, а черный глянец покрывается царапинами. Может давать сбои медиасистема и стеклоподъемники.

