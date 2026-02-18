Эксперт рассказал, какие авто все еще выгодно привозить из-за границы

Основатель компании по импорту авто Sun Auto Александр Степанов рассказал "Российской газете" о том, импорт каких автомобилей после введения утильсбора все еще выгоден.

© ТАСС

После повышения утильсбора рынок импорта в России не сузился. Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л.с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены.

Сегмент до 160 л.с. продолжает активно расти - это самый рациональный выбор для частных покупателей и корпоративных парков. На российский рынок стабильно приходят автомобили из Китая: Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3, Audi A3, BMW X1 1.5, Mazda CX-5. Они сохраняют отличное соотношение цены и оснащения, а низкий утильсбор делает импорт особенно выгодным.

Не менее интересен сегмент двухлитровых моделей. У новых автомобилей с моторами 2,0 литра рост утильсбора оказался умеренным, поэтому такие модели, как BMW X3, BMW X1 (2.0), Toyota Highlander, Toyota RAV4 (2.0) продолжают активно заказывать. На российском рынке просто нет новых официальных альтернатив, поэтому даже с повышенными ставками импорт остается логичным.

Отдельно стоит отметить премиальные автомобили возрастом до 3 лет. Высокий утильсбор на этот сегмент не остановит спрос - у этой аудитории попросту нет другого выбора. Предложений в российских автосалонах нет, а модели вроде BMW X5/X7, Mercedes GLE/GLS, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX востребованы неизменно. Для клиентов этого уровня повышенный утильсбор - лишь дополнительная статья расходов, но не барьер к покупке: они продолжат покупать такие машины, потому что это единственный способ получить нужный автомобиль в нужной комплектации и состоянии.

Таким образом, рынок импорта становится более структурированным: для массового сегмента - это машины до 160 л.с., для семейного и делового класса - двухлитровые модели, а премиальный сегмент до 3 лет продолжит жить независимо от утильсбора из-за полного отсутствия альтернатив внутри страны, - отметил эксперт.