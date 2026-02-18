Что будет с ценами на ремонт машин и автозапчастями

О том, возможно ли сэкономить на обслуживании автомобилей без ущерба для машины и кошелька, рассказал руководитель отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов.

© РИА Новости

Он отмечает, что те, кто менял тормозные диски и элементы подвески (особенно владельцы премиальных марок), ощутили значительное увеличение стоимости деталей. Причина не столько в жадности продавцов, сколько в затянувшихся логистических цепочках.

"В сегменте тормозных дисков и колодок география поставок в РФ широка: от США и Европы до Китая, - подчеркнул Арзамазов в разговоре с "Автовзглядом". - Новая реальность такова, что быстрых и дешевых поставок "как раньше" больше не существует. Если раньше мы могли позволить себе работать с перебоями, то сейчас каждая цепочка выстроена как часовой механизм".

Более того, для автомобилей некоторых брендов (BMW и Jaguar) возможен острый дефицит тормозных дисков и колодок. Проблема усугубляется распространением контрафактной продукции, а оригинальные детали исчезают с рынка.

В массовом сегменте (Geely, Haval, Kia) ситуация менее напряженная, но с возможностью задержек доставки заказов. Эксперт отметил, что в автомобиле тормозная система - это не просто узел, а фундамент безопасности. В погоне за экономией многие готовы рискнуть и взять подешевле.

"Подделка может выглядеть убедительно, но в критический момент цена ошибки в выборе будет измеряться не рублями, а жизнями", - подчеркнул Арзамазов.

В 2026 году ситуация на рынке вряд ли кардинально изменится. Резюмируя, специалист напомнил, что вкладываться в ремонт своей машины имеет смысл, если ее пробег не перевалил за четверть миллиона километров, а стоимость предстоящего "лечения" не превышает трети рыночной цены самого автомобиля. Иначе лучше зафиксировать расходы здесь и сейчас, купив новое авто, поскольку средний чек на сервисе в 2026 году, по прогнозам, вырастет еще на 10-15 процентов.

