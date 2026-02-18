Суд разъяснил, как избежать уголовной ответственности при ДТП с пострадавшими

Выяснилось, как водитель может примириться с жертвой автоаварии.

Как стало известно «МК», авария, в которой пришлось разбираться высшим судьям, произошла в сентябре 2023 года. 20-летняя студентка управляла автомобилем «Ниссан Кашкай», рядом с ней сидел однокурсник. Иномарка следовала по второстепенной дороге. Подъехав к перекрестку, юная автомобилистка не пропустила встречный транспорт и столкнулась с «Ладой». Отечественный автомобиль от удара перевернулся и задел автомобиль «БМВ». Единственным пострадавшим в ДТП был пассажир «Ниссана» - парень сломал руку. Студентку признали виновной и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, а также лишению прав на два года. В кассационной инстанции приговор смягчили до 1 года ограничения свободы.

Девушка не согласилась с таким вердиктом и обжаловала приговор в Верховном суде. Она настаивала, что данное преступление относится к категории небольшой тяжести, а значит, может быть прекращено за примирением сторон. В предыдущих инстанциях ей отказали, сославшись на некие данные о ее личности. Еще одним аргументом было якобы наличие у осужденной нескольких нарушений правил дорожного движения.

Верховный суд опроверг эти доводы. Судьи установили, что студентка загладила вред, причиненный приятелю, выплатив ему 100 тысяч рублей. Сам он не возражал против примирения. Что до нарушений ПДД, то почти все они были допущены до того как студентка получила права, при этом низшие суды даже не установили, кто тогда находился за рулем автомобиля. Никаких иных сведений, отрицательно характеризующих девушку, в деле не нашлось. Поэтому Верховный суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.