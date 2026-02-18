В сети вспомнили Lada Peter Turbo: прошло 25 лет, а он все еще поражает

Lada Peter Turbo дебютировал на Московском автосалоне в августе 2000 года. Проект стал попыткой АвтоВАЗа продемонстрировать новое направление в дизайне и выйти за рамки привычной стилистики серийных моделей.

Первоначальное название проекта - "Анаконда", однако позднее его переименовали. Имя, с которым концепт вошел в историю, отсылает к роману Василия Аксенова "Остров Крым", где фигурировал автомобиль "Питер-турбо".

Lada Peter Turbo - образец биодизайна, но вазовцы охарактеризовали стиль как биомодерн.

Первоначально Peter Turbo был представлен как полноразмерный макет без прозрачных стекол и интерьера. К Парижскому автосалону прототип доработали - появились остекление, открывающиеся двери и имитационный салон.

Причем макет для международной выставки был создан командой проекта в беспрецедентно короткие сроки - 39 суток.

Автомобиль получил однообъемный кузов с плавными биоморфными линиями и слегка вогнутой крышей. Peter Turbo можно назвать одним из самых аэродинамичных автомобилей не только своего времени, но и по современным меркам: заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,2 Cx.

Одна из деталей, о которой с гордостью рассказывает руководитель проекта Сергей Синельников, - зеркала заднего вида, которые как бы интегрированы в кузов.

Передние двери открывались традиционно, задние планировали сделать сдвижными. Центральная стойка кузова отсутствует - так было бы легче садиться в салон.

Кузов выкрашен в уникальную эмаль "Сиреневый закат" - при создании колера авторы вдохновлялись игрой солнечного света на снегу.

Внутри установили "парящую" переднюю панель, односпицевое рулевое колесо, пять раздельных кресел и цифровую приборную панель. Некоторые решения, включая предполагаемые поворотные сиденья, перекликались с концептом Rapan.

Реальной силовой установки у автомобиля не было, однако рассматривалась установка турбированного двигателя объемом 1,6-1,8 литра.

Конечно, говорить о том, что Peter Turbo мог бы стать серийным, даже если исключить финансовые трудности и успешное решение более приоритетных на тот момент задач, вряд ли возможно.

Все-таки это концепт в полном смысле этого слова, и его задача - демонстрация возможностей дизайнеров АвтоВАЗа и решений, которые частично могли появиться на серийных моделях.

Единственные изготовленные макеты Peter Turbo и Rapan сегодня являются экспонатами заводского музея АвтоВАЗ в Тольятти.