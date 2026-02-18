Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль

Эксперт Шапринский: Б/у авто в 2026 году подорожают в пределах 8%.

Прогнозы по вторичному авторынку на первую половину 2026 года, в целом, сходятся: машины с пробегом продолжат дорожать, но умеренно.

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, выступая перед форумом ForAuto-2026, ожидает подорожания не более чем на 8%. По его словам, это, в основном, затронет популярный сегмент от 1,5 до 3 млн рублей. Переломить тренд может лишь одно – если новые автомобили снова станут доступнее и перетянут на себя часть покупателей.

Другие эксперты смотрят на ситуацию схоже, хотя и с разными акцентами. Гендиректор маркетплейса Fresh Юрий Чистов полагает, что серьезных скачков не будет: цены либо заморозятся на уровне прошлого года, либо вырастут на скромные 3-4% из-за повышения НДС и стабильного спроса. Правда, есть нюанс. Качественные иномарки из Европы, Кореи и Японии сейчас в дефиците, поэтому машины среднего класса могут взлететь в цене аж на 15%. Впрочем, если экономика начнет оживать и у покупателей появится больше вариантов, на некоторых категориях авто возможна и обратная динамика.

Начало года, как обычно, выдалось спокойным. Роман Титов из «Авилона» подтверждает, что в январе роста цен не наблюдалось – сказывается сезонный спад покупательской активности. Но фундамент для подорожания уже заложен: тут и индексация утильсбора, и тот самый повышенный НДС. Кстати, именно эти факторы продолжат давить на рынок.

По мнению Титова, первые признаки роста можно будет заметить уже к концу февраля или началу марта. А вот как сложится ситуация к декабрю 2026-го – большой вопрос. Всё будет зависеть от целого клубка факторов: восстановится ли спрос в принципе, как изменятся правила импорта и какую политику выберут производители новых автомобилей. При этом некоторые сегменты, особенно мощные импортные машины, так и останутся под постоянным ценовым прессингом, и скидок там ждать вряд ли стоит.

