Как не разориться после поломки двигателя

После ухода западных брендов рынок автозапчастей столкнулся с дефицитом качественных комплектующих. Автовладельцы, у которых вышел из строя двигатель, все чаще оказываются перед сложным выбором: капитальный ремонт или установка контрактного мотора. О подводных камнях обоих вариантов рассказал эксперт по диагностике Илья Николов.

По его оценке, главная проблема сегодня связана не столько со страной происхождения деталей, сколько с падением качества поставок. Если ранее крупные производители с мировым именем контролировали репутацию и боролись с подделками, то теперь на рынок массово поступают дешевые аналоги. Внешне они могут выглядеть как оригинал, однако ресурс таких комплектующих нередко ограничивается 10 тысячами километров. Доказать производственный брак практически невозможно.

В результате многие мотористы предпочитают не браться за капитальный ремонт. Эксперт отмечает, что специалисты нередко предлагают замену двигателя, поскольку не готовы нести риски повторной поломки из-за некачественных деталей. Капремонт возможен, но чаще всего – по высокой цене.

Контрактные двигатели, которые раньше поставлялись из Европы с подтвержденным пробегом и результатами диагностики, теперь в основном везут из ОАЭ. Проверить такой агрегат полностью невозможно: эндоскопия позволяет оценить состояние цилиндров, но не дает понимания условий эксплуатации. По словам специалиста, случаи, когда двигатель выходит из строя спустя 10–20 тысяч километров после установки, не редкость.

Ключевым фактором остается бюджет. Контрактный мотор можно найти за 40–60 тысяч рублей, тогда как капитальный ремонт обойдется в среднем в 120–150 тысяч. При этом в случае ремонта у владельца остается конкретный исполнитель, к которому можно предъявить претензии. Гарантии на контрактные агрегаты, как правило, отсутствуют.

На рынке появились частные эксперты, предлагающие диагностику контрактных двигателей перед покупкой. Это снижает риски, однако найти квалифицированного специалиста непросто.

Эксперт резюмирует, что универсального решения нет. При достаточном бюджете предпочтительнее капитальный ремонт у проверенного мастера с тщательным подбором запчастей. При ограниченных средствах возможна установка контрактного мотора, но с обязательной предварительной проверкой и готовностью к возможным дополнительным расходам, передает «Кузов медиа».

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова