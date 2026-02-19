Названы главные причины разряда автомобильного аккумулятора в морозы

Даже технически исправный автомобильный аккумулятор при очень низких температурах зимой может быстро разрядиться. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказал «Известиям», что провоцирует его ускоренный разряд и какие меры помогут избежать подобных проблем.

© Lenta.ru

Эксперт напомнил, что ресурс аккумуляторной батареи составляет около пяти лет. К концу этого срока ее емкость может сократиться почти на 30 процентов. С наступлением зимы ситуация осложняется из-за активного использования обогрева сидений, зеркал и стекол.

Сниженная емкость и возросшая нагрузка способны полностью «обнулить» батарею. Первыми симптомами проблемы, как правило, становятся вялое вращение стартера при запуске, самопроизвольное отключение мультимедийной системы и замедленная работа стеклоподъемников, отметил он.

Существуют и другие причины быстрого разряда. Например, некорректное подключение сигнализации или видеорегистратора. Такие устройства создают избыточную нагрузку на бортовую сеть и увеличивают вероятность короткого замыкания. По этой причине Корнев советует автовладельцам не заниматься самостоятельными работами с автоэлектроникой, а доверить это квалифицированным мастерам.

Еще одним фактором риска является поломка генератора. В условиях частых и непродолжительных поездок он не успевает восполнить энергию, израсходованную на пуск двигателя и питание обогревов. Как следствие, батарея систематически недополучает заряд, а при наступлении крепких морозов мотор может просто не запуститься.

В качестве экстренной меры эксперт допустил использование «прикуривания» от машины-донора. Альтернативой этому способу выступает портативный бустер.

«Бустер предназначен именно для запуска двигателя, а не для полноценной зарядки аккумулятора. Хранить его лучше дома, а не в машине», — уточнил специалист.

Если проблема периодически повторяется, придется задуматься о замене батареи или провести тщательную диагностику. Приобретая новый аккумулятор нужно обращать внимание на подходящий типоразмер. В зависимости от финансовых возможностей можно рассмотреть модель с увеличенной емкостью. Распространенное мнение о том, что более мощная батарея вредит стартеру или генератору, Корнев назвал мифом.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора зимой, эксперт рекомендует своевременно заменять устаревшее устройство, контролировать отсутствие утечек тока и, по возможности, оставлять машину в теплом гараже или на крытой стоянке. Для тех, кто паркуется на улице, эффективной мерой станет использование автоодеяла или специального термокейса для аккумулятора, который снизит вероятность внезапного разряда.

