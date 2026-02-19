Названы последствия сильных морозов для оклеенной пленкой машины

Какие последствия сильных морозов грозят машине, оклеенной пленкой, «Ленте.ру» рассказал руководитель автотехцентра Apollo Auto Сергей Фастов.

По словам эксперта, в случае с полиуретановой пленкой от воздействия низких температур нет никаких последствий. Она способна прослужить 5-7 лет вне зависимости от перепада температур. Опасаться нужно другого.

«Главный враг — мойки, на которых при высоком давлении воды мойщик будет мыть оклеенную машину на расстоянии до 40 сантиметров к кузову. В этом случае легко повредить полиуретановую пленку, "подбить" ее с краю или сделать дырку и загнать туда воду», — объяснил специалист. В этом случае придется переклеивать поврежденный элемент.

Фастов отметил, что не так страшен мороз, как руки исполнителя, который выполнял оклейку автомобиля. «Сейчас много брака по этой услуге. "Специалисты" оклеивают автомобиль без разбора — не снимают бамперы, молдинги и так далее. Чтобы не было проблем, оклейка должна производиться полностью с разбором машины. Это необходимо для того, чтобы пленку можно было подвернуть на краях. Это минимизирует риски на мойке», — уточнил эксперт.

Если же автомобиль оклеен виниловой пленкой, то это покрытие не выдержит не только морозов (даже умеренных), но и ультрафиолета. «Она лопается и очень плохо удаляется. Винил очень тонкий, он не защищает машину. Такое покрытие используют максимум год», — подытожил Фастов.

