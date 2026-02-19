Первому «КамАЗу» исполнилось 50 лет: как создавался автогигант

Первый серийный грузовик, бортовой «КамАЗ-5320», сошел с конвейера нового советского автогиганта в городе Набережные Челны 16 февраля 1976 года. За прошедшие годы эти грузовики максимально широко распространились на постсоветском пространстве. Название «КамАЗ» стало нарицательным: именно так люди, не сильно разбирающиеся в технике, называют в обиходе любой тяжелый грузовик. О проекте строительства нового автозавода и создании первых «КамАЗов» — в материале Motor.

Решение о строительстве «КамАЗа» было принято в 1969 году. Экономика Страны Советов росла, увеличивался объем грузоперевозок, и остро ощущалась необходимость в современном автотранспорте высокой грузоподъемности. Продукция уже существовавших советских заводов не могла в полной мере закрыть потребности страны. К тому же ГАЗ и ЗИЛ, например, выпускали бензиновые грузовики меньшей грузоподъемности. КрАЗы с трудом годились для магистральных перевозок, а мощностей МАЗа не хватало.

Строительство «КамАЗа» происходило в ряду других всесоюзных строек: Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), Волжского автозавода в Тольятти, гидроэлектростанций в Сибири, а также активного развития в СССР нефтедобывающей отрасли и наращивания экспортных поставок.

Сырьевой экспорт, новый источник валютных поступлений, позволял СССР финансировать крупные индустриальные проекты, закупать за рубежом оборудование и привлекать новые технологии. Согласно исторической справке с официального сайта «КамАЗа», в его оснащении необходимым оборудованием поучаствовали около 700 иностранных фирм.

Город Набережные Челны в Татарстане был выбран для строительства нового автозавода примерно из 70 вариантов, строительство стартовало в декабре 1969 года. Завод был рассчитан на выпуск 150 тыс. большегрузных автомобилей в год и 250 тыс. двигателей.

Откуда взялись «КамАЗы"

Работы над новым семейством бескапотных грузовиков стартовали на московском ЗИЛе по инициативе главного конструктора Анатолия Кригера еще в 1964 году — через год после того, как завод начал серийный выпуск модели ЗИЛ-130. В 1965 году построили прототип ЗИЛ-169 с кабиной над двигателем, бензиновым V8 и новой независимой подвеской.

А в 1967-м конструкторы ЗИЛа получили задание на проектирование двух новых семейств тяжелых грузовиков: девяти модификаций с колесной формулой 6×4 и шести полноприводных, 6×6. Ярославский моторный завод получил в то же время задание на создание нового дизеля.

Задание на проектирование семейства грузовых автопоездов большой грузоподъемности было окончательно оформлено приказом министра автомобильной промышленности СССР от 3 апреля 1968 года и касалось пяти советских заводов, включая ЗИЛ и Ярославский моторный завод.

На момент старта проекта еще не было определено место, где новый автомобильный завод будет построен. Соответственно, не было и отдельного названия для нового семейства машин: на кабинах первых прототипов новых грузовиков стояла аббревиатура ЗИЛ.

К концу 1968 года был собран прототип седельного тягача, в 1969-м — два шасси для перспективного самосвала, а с 1970-го управление ЗИЛа, созданное для проектирования машин для будущего КамАЗа, приступило к работе над будущими полноприводными «КамАЗами».

Могли взять Mercedes-Benz

Как и в случае с легковыми машинами ВАЗ, представлявшими собой советскую адаптацию Fiat 124, на «КамАЗе» также могли локализовать зарубежные грузовики — Mercedes-Benz.

«Оказывается, в 1970 году, когда КамАЗ только строился, на нем предполагалось выпускать… Мерседесы — аж по 150 тысяч грузовиков в год. Уже были готовы технические требования к „трехосному грузовику Mercedes для СССР“, восемь машин отправились в нашу страну», — сообщало издание «Авторевю» со ссылкой на архивные документы Daimler. Однако тот проект развития не получил и вскоре был свернут.

В 1971-м году один из собранных на ЗИЛе прототипов будущего «КамАЗа» пригнал в Набережные Челны испытатель ЗИЛа Иван Шведов, эта машина участвовала в демонстрации по поводу праздника 7 ноября.

В 1975-м году всю документацию по новому семейству грузовиков окончательно передали в Набережные Челны. Первый серийный грузовик сошел с конвейера нового Камского автозавода 16 февраля 1976 года: начало его производства было приурочено к XXV съезду КПСС. В честь этого события четыре новых грузовика в конце февраля демонстрировались в Москве на Красной площади, а начало работы построенного за 6,5 лет «КамАЗа» упомянул в своей речи генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Нашли и восстановили

Первый экземпляр «КамАЗа» долгие годы работал в Башкирии, а уже в 2000-х был выкуплен заводом и отреставрирован. Вернулся впоследствии на завод и юбилейный миллионный «КамАЗ», который был выпущен в 1988 году и работал на Алтае.

Базовая модель — бортовой грузовик с индексом 5320 — выпускался до 2001 года. В первые годы своего существования КамАЗ освоил также самосвал 5511 грузоподъемностью 10 тонн и седельный тягач 5410, рассчитанный на эксплуатацию в составе автопоезда общей массой 26 тонн.

На момент своего создания «КамАЗ» был передовой конструкцией для советского автопрома: он получил 8-цилиндровый дизель мощностью 210 л.с., с облегченными поршнями и закрытой системой охлаждения, рассчитанной на эксплуатацию на антифризе, а не на воде. У автомобиля была пневматическая тормозная система с четырьмя независимыми контурами и, что немаловажно, просторная трехместная кабина с подрессоренным водительским сиденьем. Также устанавливалась кабина со спальным отсеком, рассчитанная на перевозки на дальние расстояния. Работали «КамАЗы» и в объединении «Совтрансавто», занимавшемся в Советском Союзе магистральными перевозками, в том числе международными. Но для поездок в страны Запада СССР закупал в значительных количествах зарубежную технику. А уже в постсоветское время «КамАЗ» с полуприцепом и триколором на кабине стал полноправным героем сериала «Дальнобойщики».

Начало пути

Советские и российские перевозчики оценили «КамАЗы» по достоинству, но на первых порах с их эксплуатацией возникали организационные проблемы. В частности про работу первых грузовиков с нового завода в Подмосковье писала в июле 1976 года газета «Ленинское знамя». Она сообщала о жалобах перевозчиков на отсутствие грузоподъемных прицепов для полученных первых «КамАЗов», а также специальных сортов масел, без которых машины было невозможно эксплуатировать, в результате чего они простаивали. А для магистральных перевозок на «КамАЗах» тогда было непросто найти грузы в нужных объемах и экономически выгодные маршруты, поскольку система была «заточена» под использование железной дороги даже при доставке грузов на короткие расстояния.

Так или иначе, «КамАЗы» постепенно прижились на советских и российских дорогах. Уже к июню 1979 года был собран стотысячный грузовик, в 1981-м заработала вторая очередь производственных мощностей предприятия, а к 1986 году на «КамАЗы» приходилась четверть грузового автопарка страны. Миллионный грузовик завод в Набережных Челнах собрал в 1988 году. В том же году была основана спортивная команда «КамАЗ-Мастер», которая стала визитной карточкой завода и добилась большого успеха в международных соревнованиях. Тот же год стал для КамАЗа рекордным по объемам производства: было изготовлено 126,8 тыс. машин.