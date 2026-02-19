Выяснилось, в каком случае гаишник не имеет право досматривать автомобиль
Автоюрист Воропаев: гаишник не имеет права досматривать машину без понятых. Кроме того, сотрудник ДПС не может проводить досмотр машины без включенной видеозаписи, протокола или собственника транспортного средства. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.
«Досмотр автомобиля сотрудником ДПС будет незаконным, если он проводится без участия понятых, видеозаписи, соответствующего протокола либо без внесения указаний на то, что был проведен досмотр, а также в отсутствие лица, которому принадлежит транспортное средство», — рассказал адвокат.
По его словам, если гаишник захочет разрезать и вскрыть сиденья, то такие действия уже не входят в такое контрольно-надзорное действие, как досмотр. Данные действия могут быть санкционированы только судом или следователем, в противном случае они будут являться незаконными.
