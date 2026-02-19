Прошло 50 лет: АвтоВАЗ напомнил о юбилее ВАЗ-2106

В феврале 1976 года на Волжском автозаводе в Тольятти стартовала промышленная сборка нового седана ВАЗ-2106. Конвейерная жизнь "шестерки" была очень долгой - модель просуществовала до декабря 2001 года.

В пресс-службе АвтоВАЗа обратили внимание на неточность относительно даты запуска "шестерки" - в сети указывается 21 февраля 1976-го, однако в архивных записях завода другая дата, которую следует считать правильной - 17 февраля.

ВАЗ-2106 является второй по массовости моделью после "копеечного" семейства: общий тираж за 30 лет превысил 4,2 млн автомобилей. В музее АвтоВАЗа экспонируется последний собранный в Тольятти экземпляр.

На заводе объяснили успех "шестерки": автомобиль получил мягкое энергоемкое шасси, простую и надежную конструкцию, хорошую обзорность.

Модель выпускалась с двигателями различного объема, но самым массовым и любимым стал агрегат объемом 1,6 литра, уточнили на АвтоВАЗе.

По данным "Автостата", в настоящий момент в России насчитывается примерно 600 тысяч экземпляров ВАЗ-2106 в различном состоянии, в том числе - "капсул времени".