Премиальный или бюджетный — какой автомобиль надежнее

С детства помню найденные где-то очерки про Rolls-Royce – кажется, в журналах «Англия».

В них писалось, что после того как такую машину собирают, она проезжает несколько тысяч миль, затем ее полностью разбирают, дефектуют, подправляют, вновь собирают и только после этого отдают покупателю. Поэтому создается впечатление, что ломаться такие машины, скорее всего, просто не могут.

Но так ли это?

В 2012 году британская страховая компания Warranty Direct провела исследование, в ходе которого анализировались сведения и частоте и характере поломок европейских автомобилей в возрасте от 3 до 6 лет. Тогда в десятку ненадежных попали машины класса люкс: Mercedes-Benz SL и CLS, а также BMW 7-й серии. В отчете упоминался и Bentley Continental GT из-за проблем с электрикой. Самыми надежными машинами были признаны некоторые компактные городские автомобили.

В 2024 году компания Warranty Direct повторила свои исследования. В список самых надежных попали Kia Sportage, а также пара автомобилей Skoda – Karoq и Yeti. Премиальными их не назовешь.

Упомянутое и многие другие исследования показывают, что премиальные машины не надежнее бюджетных, и в сервисы заезжают не реже.

Приведем такой пример: древние счеты могут прослужить гораздо дольше, чем современный калькулятор. Так и автомобиль: конструкция премиальных машин часто усложнена до предела. У каких-то комплектующих может быть довольно низкий ресурс, один из десятков датчиков просто обязан неожиданно отказать, а какая-то из новейших технологий на деле оказывается не доведенной до ума.

Есть еще одно важное обстоятельство, влияющее на понятие надежности. Вспомним знаменитые некогда двигатели-миллионники. Автомобили, оснащенные ими, действительно могли проходить по миллиону километров или миль, но расчет при этом изначально строился на том, что этот огромный пробег машина проделает года за три-четыре.

Немецкие таксисты гоняли свои «неубиваемые» Мерседесы именно в таком режиме. При этом никакие уплотнения не утрачивали свою эластичность, а коррозия не успевала навредить. Добавим, также, что обслуживание этих машин велось не по принципу «когда сломается, тогда и починим», а строго по сервисной книжке. Написано, к примеру, «заменить ремень», значит – меняем, даже если он выглядит как новый. Среди прочих условий долгой службы: минимум холодных пусков, отказы от нагрузок типа буксировок тяжелых прицепов, заправка только рекомендованным топливом. Без соблюдения всех тих требований «миллионник» очень скоро начинает ломаться.

Сегодня премиальные автомобили, в большинстве случаев, ориентированы, скорее, на престиж, чем на высокую степень надежности. Автопроизводители давно осознали, что любой автомобиль должен выходить свой гарантийный срок – и не более того. После этого владелец избавляется от него и приобретает новый.

В любой технически сложной конструкции всегда есть чему сломаться. И автомобили – наглядный тому пример.