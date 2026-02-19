Перечислены самые надежные премиальные кроссоверы 2026 года

WhatCar опубликовал список самых надежных кроссоверов и внедорожников премиум-класса. Porsche Macan, дебютировавший в 2014 году, признан лидером по надежности. Он получил оценку надежности в 99% из 100 возможных.

© Motor.ru

Статистика отказов Porsche Macan за двухлетний период демонстрирует высокую надежность модели — лишь 5% владельцев столкнулись с неисправностями. Проблемными узлами оказались трансмиссия и электроника.

Tesla Model Y заняла второе место по надежности (97,1%). Поломки за два года случились у 12% владельцев. Проблемные зоны: батарея, тормоза, подвеска.

Замыкает тройку лидеров BMW X5. В рейтинге участвовали кроссоверы 2018 года выпуска и новее с бензиновыми и плагин-гибридными двигателями. Показатель надежности модели составил 96,2%. За последние два года с неисправностями столкнулись 14% владельцев. Основные проблемы затрагивали трансмиссию, кузов, двигатель и выхлопную систему.

Далее следуют Mercedes-Benz GLB (96%), BMW iX3 (95,5%), Mercedes-Benz GLC (94,6%), Land Rover Defender (94,6%), Mercedes-Benz EQA (94,1%), BMW X3 (93,1%) и Volvo XC60 PHEV (93%).