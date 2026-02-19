Какую машину выбрать начинающим водителям

Новичкам-автомобилистам лучше остановить выбор на новом автомобиле китайского производства. ТАкую рекомендацию дали эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».

Специалисты полагают, что покупка подержанного транспортного средства связана с высоким риском приобретения автомобиля со скрытыми дефектами и проблемами технического характера.

— Приобретая подержанный автомобиль, покупатель получает возможность претендовать на более высокий класс или статусную марку за меньшую сумму. Вместе с тем выбор авто с пробегом несет в себе риски, например, можно столкнуться со скрытыми техническими неисправностями, — уточнили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Эксперты подчеркнули преимущества китайских автомобилей марок Haval, Changan и Tenet. Тем, кто предпочитает приобретать подержанные транспортные средства, предлагают рассмотреть бюджетные модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти машины отличаются простотой обслуживания и низкой стоимостью эксплуатации.

Специалисты добавили, что оптимальным решением для новичков будут автомобили с небольшими габаритами, оснащенными простыми атмосферными моторами объемом 1,4–1,6 литра и автоматической коробкой передач, сообщает News.ru.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятки китайских автобрендов рассматривают возможность ухода с российского рынка на фоне усиления конкуренции и роста утилизационного сбора. В числе возможных кандидатов называют Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.