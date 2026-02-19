Попытки скрыть покупку машины привлекают внимание ФНС

Член Московской палаты адвокатов Микаэль Дубухов рассказал об усилении борьбы налоговых органов с серым импортом автомобилей. Он назвал это нормальной тенденцией, связанной с попытками граждан покупать транспортные средства в обход установленных правил.

Стремление сэкономить на законном оформлении сделки лишь привлекает излишнее внимание со стороны ФНС, вызывая у ведомства дополнительные вопросы, объяснил он в беседе с ОТР.

Дубухов отметил, что ФНС способна отследить все счета и транзакции, поэтому попытки не обосновывать источники дохода не будут иметь успеха.

«С криптовалютой ещё как-то это под вопросом, но что касается именно денежных средств, будь то в российской валюте, будь то в иностранной валюте, — всё это максимально прозрачно для налоговых органов», — резюмировал адвокат.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН посоветовал при покупке автомобиля с пробегом обязательно пройти полную диагностику в проверенном сервисе, независимо от того, приобретается машина в салоне или у частного лица.