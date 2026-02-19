Когда при торможении нужно вызывать эвакуатор

Тренер обучающего центра сети автосервисов Константин Ершов назвал увод автомобиля в сторону при торможении признаком серьёзной неисправности, повышающей риски аварии.

Чаще всего проблема кроется в тормозной системе: разном износе колодок, заклинивании суппорта или повреждении шланга, объяснил он в беседе с RG.RU.

Причиной могут быть также неисправности шин (разное давление, деформация) или подвески (нарушенный развал-схождение, износ сайлентблоков).

При первых признаках эксперт советует плавно снизить скорость и удерживать авто в полосе. Если педаль стала мягкой, появился запах гари или руль приходится удерживать с усилием, лучше вызвать эвакуатор.

После остановки также стоит самостоятельно проверить давление в шинах и осмотреть протектор, добавил Ершов.

