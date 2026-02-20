Гонщик объяснил, почему в снегопад лучше целиться в кювет, чем в отбойник

Эксперт дал советы по безопасному вождению в сильный снегопад

Пока столичный регион заваливает рекордными снегопадами — за сутки выпадет 63% месячной нормы, чего не было 56 лет, — на дорогах резко возрастает число аварий. Автоэксперт и автор пособий по вождению Михаил Горбачев в беседе с Autonews.ru объяснил, как выжить в условиях, когда асфальт превращается в каток, а видимость стремится к нулю. Главная ошибка большинства водителей, по его словам, — ментальный «рубильник», который они забывают переключить с летнего режима на зимний.

Одна из самых коварных зимних ловушек — так называемый «черный лед». Визуально дорога кажется просто мокрой, но на самом деле покрыта тончайшей невидимой коркой льда. Распознать его можно по характерному блеску, поведению других машин и реакции на торможение.

В таких условиях стандартные манёвры становятся смертельно опасными. Особенно это касается обгонов: если подъехать слишком близко к впереди идущему автомобилю, резко выкрутить руль и добавить газу, машина мгновенно станет неуправляемой.

«При повернутых колесах зимой на газ вообще нажимать не надо», — предупреждает Горбачев, советуя перестраиваться максимально плавно, с пониманием, что даже легкое нажатие на педаль может спровоцировать занос.

Впрочем, у зимы есть и неожиданные плюсы. По словам эксперта, съезд с трассы в сугроб — гораздо более безопасный сценарий, чем попытка удержать машину на скользкой дороге. Снег работает как естественный гаситель скорости, позволяя избежать лобового столкновения с отбойником или другой машиной.

«Если вы видите, что по дороге вам проехать невозможно — например, поперек нее развернуло фуру, — зимой значительно безопаснее будет направить машину просто куда-то в сугроб на обочине», — резюмирует гонщик.

