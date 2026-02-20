Названы главные проблемы внедорожника Jetour

Многие владельцы внедорожника Jetour T2 очень довольны приобретением. И внешне, и технически, и в эксплуатации автомобиль не вызывает у них нареканий. Но «Лента.ру» нашла немного дегтя в этой бочке меда на Avto.ru, где некоторые водители честно рассказали о своих претензиях к машине.

Пользователь под ником Driver признался, что его не устраивают размеры багажника — он маловат для него.

«Но в целом глубина погрузки компенсируется высотой. Не хватает физических кнопок управления климатом, но это скорее современный тренд и вопрос привычки», — поделился мужчина.

Владелец внедорожника по имени Денис более детально расписал претензии. Внешне все выглядит современно и привлекательно, но использованные материалы показались ему недорогими. За короткий срок эксплуатации владельцу уже пришлось ремонтировать ходовую часть — из-за появления скрипа в сайлентблоках. Люфтов в узлах не обнаружилось, но скрип стал причиной замены деталей. «Странный момент — на машине из салона не было брызговиков сзади. А нам это принципиально необходимо. Так что сами докупили — установили», — рассказал Денис.

Более объемно высказался Андрей, описавший себя «ворчуном 40+». Его первая претензия касается вместимости. По его мнению, заявленная концепция машины для путешествий оправдана только для поездок вдвоем. Он также отметил небольшой багажник, в котором пространства хватает максимум на пару сумок — укладывать вещи приходится ярусами.

Когда двигатель запущен, а водитель покидает салон и закрывает дверь, машина издает три тихих звуковых сигнала, а затем еще три громких. Его это очень раздражает.

«Единственный плюс от этой иезуитской примочки — вырабатывает привычку глушить машину при выходе. Не понимаю пока, останется ли это плюсом зимой», — делится автовладелец.

Рассказал он и о расходе топлива. При спокойной езде показатели приемлемые, но стоит начать активнее давить на педаль газа, как цифры меняются. На трассе при скорости 130 километров в час расход составляет 12 литров, а при 150 километрах в час — 13,5 литра. В городском цикле при динамичной езде бортовой компьютер показывает около 11,5 литра. «Кто не любит гонять, прям для вас тачка. На скорости 100 расход 8,5 литра, на 3,5 литра меньше, чем при 130», — продолжает Андрей. Также он обратил внимание на шумоизоляцию. На скорости 100 километров в час в салоне тихо, но после преодоления отметки в 110 километров в час шум начинает возрастать.

Последним пунктом его критики стала работа интеллектуального круиз-контроля. К функции поддержания дистанции у него претензий не возникло, а вот система удержания в полосе показалась ему «сырой». Андрей рассказал, что руль постоянно совершает колебательные движения вправо и влево, проверяя, держит ли водитель руки на нем.

«У меня от этого дела создается впечатление, что я всю дорогу с ним борюсь. Может, надо лапищу иметь покрупнее да потяжелее. В общем, пока я эту штуку вырубил, может, поправят какой-нибудь прошивкой», — подытожил владелец Jetour T2.

Ранее стало известно, что по средней стоимости автомобили в России вошли в пятерку самых дорогих в мире, обогнав Германию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.