Эксперт назвал самые брутальные авто

В преддверии 23 февраля сервис «Автокод» подготовил рейтинг брутальных автомобилей, которые символизируют силу и характер. Модели для «мужской пятерки» подобрал постоянный эксперт сервиса, автоподборщик Игорь Шагапов.

1 место – Dodge Ram TRX

Первую строчку в рейтинге самых брутальных автомобилей занял американский пикап Dodge Ram TRX. По словам Игоря Шагапова, именно эта машина, а также похожие по духу модели, например Ford F-150 и Ford F-250, лучше всего соответствуют образу брутального автомобиля за счет габаритов, конструкции и мощности.

«Для меня брутальный автомобиль – это, прежде всего, огромные габариты, рамная конструкция, очень просторный салон и большой двигатель V8, чаще всего с наддувом, компрессором и избыточной мощностью. Это машины, созданные под конкретные задачи: перевозка крупногабаритных грузов, движение вне дорог, эксплуатация в сложных условиях», – говорит эксперт.

Такие модели сложно назвать обычными внедорожниками. Например, версия TRX создана для уверенного передвижения по бездорожью на высокой скорости – фактически это полу-раллийная версия крупного американского трака.

2 место – трехдверная Lada Niva

Вторую позицию занимает классическая Niva. Именно эта версия, по словам эксперта, проста, утилитарна и без лишних деталей.

«Это такая мужская игрушка. Чаще всего – второй автомобиль в семье, который покупают для выездов на природу, рыбалку, охоту. Плюс этот автомобиль очень любят за тюнинг – его можно дорабатывать практически бесконечно», – рассказал Игорь Шагапов.

Несмотря на возраст конструкции, модель до сих пор популярна среди мужчин. которые любят выезжать на природу или экспериментировать с доработками. При этом даже если автомобиль старый, но в хорошем состоянии, он вызывает ностальгию и привлекает взгляды.

3 место – УАЗ-469

На третьем месте в рейтинге – УАЗ-469 и его производные, включая легендарный УАЗ «Буханка». Эти внедорожники по-настоящему брутальные: ими нужно уметь управлять, требуются физическая сила и внимательность. Практически нет электронных помощников – в стандартной комплектации есть только АБС, а другие современные опции встречаются редко.

Игорь Шагапов называет УАЗ инструментом для суровой эксплуатации вне дорог, особенно в северных широтах. Там их используют и предприятия, и частные владельцы для перевозки грузов в отдаленные районы. Назвать УАЗ надежным сложно – его ценят, скорее, за ремонтопригодность. Отремонтировать можно в любых условиях при наличии сноровки, инструментов и запчастей.

4 место – Toyota Land Cruiser

На четвертое место эксперт отнес рамные внедорожники, среди которых Toyota Land Cruiser в любом поколении, а также другие модели: Land Cruiser Prado, Range Rover и Land Rover Defender. Брутальность здесь – это сочетание рубленых форм, крупных габаритов и внедорожного потенциала.

«Toyota Land Cruiser часто выбирают мужчины старше 40 лет, из-за чего его порой называют «скуф-мобилем», – шутит Игорь Шагапов. – Но это не отменяет брутальности внедорожника: он дарит комфорт и удобство в городе, при этом уверенно справляется с экстремальными условиями и легко проезжает по грязи».

Закрывают рейтинг заряженные версии старых поколений Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer Evolution и Porsche 911. Игорь Шагапов относит их к особой категории брутальных машин – это автомобили, созданные прежде всего ради драйва.

Для Subaru и Mitsubishi характерны низкий уровень комфорта, жесткая подвеска и минимум шумоизоляции, но максимум эмоций за рулем. Porsche 911 – более комфортный, но не менее драйвовый автомобиль. Такие модели даже в стандартной версии позволяют почувствовать себя пилотом раллийного автомобиля и способны показать результат на треке без серьезных доработок.

