«За рулем» объяснил, каких неприятностей ждать при покупке Audi Q3 с пробегом.

© За рулем

Самый махровый неликвид на вторичке – это Audi и BMW. Такой вывод делает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев на основе статистической оценки числа машин определенной модели, одновременно выставленных на продажу, в сравнении с общим объемом проданных.

Эксперт оговаривается, что способ не очень точный – по многим моделям нет достоверных данных о количестве продаж, – но дает представление о спросе на ту или иную модель. Например, если ограничиться популярным сегментом компакт-кроссоверов (длина до 4,5 м) в возрасте 8-10 лет, можно выяснить, на какие их них спрос минимальный. И окажется, что один из таковых – Audi Q3, первое поколение в рестайлинге.

Сейчас средняя цена этих машин – около 2 млн рублей, но простые переднеприводные версии можно найти и за 1,5 млн. Правда, три четверти всех машин на вторичке – все же с полным приводом. Версий с МКП у нас не предлагали. Средний пробег таких «ку-третьих» – 129 тыс. км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Прекрасный автомобиль во всем, кроме двигателей и коробок передач. Дизеля нет, бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 капризны, особого доверия не вызывают – ни надежностью, ни ресурсом. Роботы DQ250 и DQ500, видимо, тоже. Хотя оба – с «мокрыми» сцеплениями, и к 2015 году их уже излечили от основных болезней.

В принципе, кроссовер служит до пробегов 200-250 тысяч км. Но непонятно, какой ценой – в ремонте и обслуживании Audi может быть дороже Фольксвагена. А с моторами и роботами что-нибудь наверняка придется делать.

Смущает еще и клиренс Audi Q3. Заявленные 170 мм в реальности – 160 мм. Для хэтчбека – неплохо, для кроссовера – мало.